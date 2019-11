Lancom System und Ecotel bieten ein gemeinsamen All-IP-Bundle über den Channel an. Das Angebot umfasst zwei VoIP-VPN-Business-Router von Lancom sowie eine schnelle Datenleitung und einen skalierbaren SIP-Trunk-Anschluss von Ecotel. Der Aachener Netzwerkausrüster und das Düsseldorfer TK-Unternehmen setzen auf zertifizierte Datensicherheit "Made in Germany" als wichtiges Verkaufsargument. Zielgruppe sind Kunden mit Filialstrukturen.

Das Bundle setzt auf einem SIP-Trunk-Sprachanschluss und einer ADSL- oder VDSL-Datenleitung (optional mit Supervectoring) von Ecotel auf. Enthalten sind QoS-Parameter (Quality-of-Service) und das Ecotel-Versprechen einer unterbrechungsfreien Erreichbarkeit der Kunden im Fall einer Störung. Das Angebotspaket kann über die Distributoren Also, Api und Komsa bestellt werden.

Die gemeinsame Vermarktungsaktion läuft vom 1. November 2019 bis zum 31. Januar 2020. In diesem Aktionszeitraum werden Partner für den Verkauf des Bundles an Geschäftskunden mit einer attraktiven Abschluss- und Umsatzprovision mit bis zu 18 Prozent sowie einer All-IP-Aufrüstprämie in Höhe von 100 Euro belohnt. Außerdem gibt es kostenlos ein Starthilfe-Paket, das dem Fachhandel helfen soll, neues Projektgeschäft zu erschließen. In dessen Rahmen enthalten sind die Unterstützung durch persönlichen Support bei der Angebotserstellung sowie Vor-Ort-Workshops durch Partnerbetreuer und projekterfahrene Technical Consultants.