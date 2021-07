AllCloud, Anbieter von Professional Services und AWS Premier Consulting Partner, hat den Datenanalyse-Spezialisten Integress übernommen. Damit erweitert AllCloud seine Expertise im Bereich Cloud-Daten und -Analytics erneut. Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das Unternehmen vorgenommen, mehr Präsenz im deutschsprachigen Markt zu zeigen und begonnen, in der Region eine Abteilung unter der Leitung von Carsten Riggelsen aufzubauen, die Unternehmen bei Daten- und Analytics-Projekten beraten soll.

Zu finanziellen Details der Übernahme haben die Beteiligten keine Angaben gemacht. Dave Taddei, Gründer und CEO von Integress, wechselt als SVP der Data and Analytics Practice für Nordamerika zu zu AllCloud. Integress ist AWS Select Partner, Snowflake Select Partner und hat seinen Sitz in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Personell wird sich die Übernahme also in Deutschland nicht bemerkbar machen. Allerdings dürfte AllCloud die Beziehungen zu Herstelllern wie Snowflake, Tableau und Sigma und das nun im Unternehmen vorhandene Know-how zu deren Produkten in Projekten bald auch hierzulande in die Waagschale werfen, denn mit der Übernahme von Integress will AllCloud erklärtermaßen seine Data- und Analytics-Fähigkeiten rund um AWS und Salesforce erweitern.

"Erstens hat sich die Migration von Unternehmen in die Cloud in den letzten 18 Monaten rasant beschleunigt. Zweitens schätzen Unternehmen die Insights, die betriebliche Effizienz und die strategischen Verbesserungen, die sie durch die richtige Nutzung ihrer Daten erreichen können", sagt Doug Shepard, President North America von AllCloud.

"In den letzten Jahren hat Integress ein unglaubliches Geschäft in diesem Bereich aufgebaut und ist zu einem Innovationsführer geworden. Insbesondere die tiefgreifende Expertise und Erfahrung mit Snowflake ermöglicht ihnen ein einzigartiges Serviceangebot", hebt Shepard hervor. Neben der wichtigen Parnerschaft mit Snowflake, das seine Europaaktivitäten kürzlich ebenfalls verstärkt hat, bringt Integress auch eigene Technologie bei AllCloud mit ein. Das Unternehmen hat zahlreiche Acceleratoren gebaut, die AWS und Salesforce mit Data- und Analytics-Angeboten anreichern.