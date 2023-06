Die auf Enterprise Software spezialisierte Prianto GmbH betreut in Österreich ab sofort das gesamte Micro Focus-Portfolio seines Herstellerpartners OpenText mit Sitz in Kanada. Durch die Ausweitung bietet Prianto seinen Resellern nun auch in Österreich das komplette Sortiment des britischen Herstellers an, statt bisher nur den Bereich Cybersecurity. Neben der DACH-Region vertreibt der Distributor inzwischen die Micro Focus-Produkte auch in Polen, UK, Frankreich sowie in der Türkei.

Jahrelange Kooperation

Werner Dobbeck, Mitglied der Geschäftsleitung und Hauptverantwortlicher für Micro Focus bei Prianto, freut sich über den Vertrauensbeweis des Herstellers und auf die Anfragen von österreichischen Partnern: "Endlich können Systemhäuser und MSPs auch in Österreich beim Einkauf von Micro Focus-Lösungen von den Vorteilen des Geschäfts mit Prianto profitieren, denn Prianto ist ja branchenweit für Services, Flexibilität und Tempo bekannt."