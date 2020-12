In Sachen Sicherheit verlieren sich zu viele Unternehmen in verschiedenen Einzelanwendungen - im Durchschnitt sind es 70 pro Firma. Wie es Entscheidern gelingt, den Überblick zu bewahren, zeigt ein Live-Webcast der Computerwoche am 09. Dezember um 11.00 Uhr.

Stefan Mulder, Client Solution Director Cybersecurity bei Logicalis, weiß Mittel gegen solch fragmentierte Security-Landschaften und ihre Risiken. Er zeigt, wie Entscheider alle relevanten Security-Informationen in einem Dashboard konsolidieren und daraus direkt Aktionen starten. Sie können dadurch nicht nur viel schneller auf Vorfälle reagieren, sondern Security Workflows auch automatisieren. Das stellt eine Entlastung der Sicherheitsexperten dar.

Fachjournalist Thomas Hafen von der Computerwoche moderiert den Live-Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden