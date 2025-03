Was genau macht noch einmal die „Systemkonfiguration“ oder die „Ereignisanzeige“? Und wie startet man diese Windows-internen Tools? Antworten auf die Fragen zu diesen beiden und einer Reihe von weiteren Systemfunktionen beantwortet Microsoft auch online.

Die Webseite „Systemkonfigurationstools in Windows“ stellt die wichtigsten Programme zur Systemkonfiguration von Windows 10 und Windows 11 vor. Die komplette Toolübersicht erscheint am Windows-Rechner, wenn Sie in die Eingabeaufforderung Windows-Tools eintippen und dann den angezeigten Treffer bestätigen.

Alternativ hierzu finden Sie die Zusammenstellung in der Systemsteuerung unter „System und Sicherheit –› Windows-Tools“.

Auf der neuen Webseite beschreibt Microsoft nun die wichtigsten Apps dieser Sammlung. Zu jedem der dort vorgestellten Programme findet sich eine kurze Übersicht zu den Funktionen, zum Einsatzzweck sowie zur Bedienung.

Außerdem nennt Microsoft die verschiedenen Möglichkeiten, die Tools zu starten: beispielsweise über eine Tastenkombination, das entsprechende Menü zum Anklicken mit der Maus oder einen Befehl in der Eingabeaufforderung. Die Info-Seite umfasst folgende Windows-Tools: Einstellungen, Taskmanager, Computerverwaltung, Ereignisanzeige, Systemsteuerung, Systemkonfiguration, Systeminformationen, Registrierungseditor, Editor für lokale Gruppenrichtlinien und die erweiterten Systemeinstellungen.

Wichtig: Informieren Sie sich vor der Benutzung der Tools genau über deren Funktion. Denn über falsche Einstellungen im Registry-Editor können Sie die Systemkonfiguration ernsthaft beschädigen. (PC-Welt)