Die Telekom schloss vom 18. März 2020 an vorrübergehend ihre Shops sowie die rund 200 Partneragenturen in Deutschland. Das Bonner Unternehmen verspricht die Kunden weiterhin an den Hotlines, online und via Social Media zu betreuen.

Die Telekom arbeitet gemeinsam mit den Behörden an einer Lösung, um demnächst einige Shops als Grundversorgung für die Bevölkerung wieder zu öffnen. Die bereits im Laden abgegebenen Neuaufträge und Störungsmeldungen werden nahtlos weiterbearbeitet, heißt es weiter aus Bonn.

Gesundheit steht im Vordergrund.

Damit kommt die Telekom ihrer Fürsorgepflicht nach und folgt der Empfehlung des Bundes für den Einzelhandel. In der Zwischenzeit empfiehlt das Unternehmen seinen Kunden den Onlineshop zu nutzen. Unter diesem Link finden sich auch die Kontaktmöglichkeiten für Fragen und Anliegen zu den Produkten, die Rund-um-die-Uhr-Hotlines oder auch den Rückrufservice der Telekom.