Leipziger Allererlei, so heißt der traditionelle Gemüseeintopf aus der Sachsen-Metropole. Doch anders als beim Allerlei wirft Samsung nicht alle seine Storage-Reseller und -Distributoren in einen Topf. So zeichnete der Hersteller die Partner ganz nach deren Stärken mit SSD-Awards in unterschiedlichen Kategorien aus. Im Bio-Restaurant Macis in der schmucken Leipziger Innenstadt gab es ausgiebig die Gelegenheit, die Gewinner gebührend zu feiern. Zudem erfuhren die Gäste vom Olympiasieger Andreas Kuffner, der mit dem Ruderachter in London 2012 Gold gewann, wie man mit Rückschlägen umgehen und sie zum Erfolg ummünzen kann.



Das Macis in der Leipziger Innenstadt ist ganz in Hand von Samsung und den Storage-Distributions- und Handelpartnern.

Frank Kalisch (Samsung, links) und Oliver Kau (Siewert & Kau, rechts) lassen sich von Olympiasieger Andreas Kuffner spannende Details aus dem Profirudersport erzählen.

Für Sven Buchheim (Bluechip) ist die Veranstaltung in Leipzig quasi ein Heimspiel. So kann er René van Rijn (First Wise Media) noch einige Tipps zum Leipziger Nachtleben geben.

Susanne Hoffmann (Samsung) und Armin Weiler (ChannelPartner) genießen den Abend im Bio-Restaurant Macis.

Für genügend Nachschub ist gesorgt!

Bora Bölck (Bora Computer) und Aline Gauthier (Samsung) harmonieren hervorragend - nicht nur bei der Wahl des Outfits.

Die Mifcom-Crew mit Dimitry Ivanov, Hendrik Engelbertz und Philip Pfab freuen sich über den Award für die beste Performance bei den Systemintegratoren - überreicht durch Carsten Müller (Samsung).

Wojtek Rudko (Samsung) gratuliert Yannik Schäfer (Alternate) zur Auszeichnung als bester B2C-Partner.

Große Freude bei den Award-Gewinnern und deren Samsung-Ansprechpartnern.

Der Blick auf den nächtlichen Rathausturm - für manche auf dem Heimweg, doch für viele auf dem Weg in die nächste Bar!

