Arbeitsgeräte von Apple stehen bei IT-Verantwortlichen traditionell hoch im Kurs. Das liegt vor allem an der guten Abstimmung von Hard- und Software und der aus Sicherheitsaspekten vorteilhaften Abgeschlossenheit des Apple-Kosmos. Und auch wenn die Konkurrenz längst nachgezogen hat, stellen iPhones, iPad und Macs für viele Business-Nutzer immer noch das Nonplusultra an Design und Usability dar.

TecChannel Compact - das steckt drin

Wenn auch Sie sich zu den Apple-Jüngern zählen oder mit der Anschaffung eines Geräts der Company aus Cupertino liebäugeln, sind Sie bei der aktuellen TecChannel-Compact-Ausgabe an der richtigen Adresse. Das Dezember-Heft versorgt Leser mit wertvollen Informationen und Tipps rund um das Thema iPhone, iPad und Mac im Business. So haben wir etwa das neue iPhone 12 Pro auf Herz und Nieren getestet und stellen wichtige, mitunter aber nur wenig bekannte Funktionen von iOS 14 vor.

Aber auch das Thema Mac kommt in der Ausgabe nicht zu kurz. Im Rahmen einer umfangreichen Kaufberatung behandeln wir unter anderem die Frage, ob es nun unbedingt das neue Macbook Pro mit Apple Silicon sein muss sein und welcher Mac sich für welchen Einsatzzweck eignet. Außerdem erfahren Sie, was sich mit macOS 11 Big Sur an der Menüführung und Darstellung geändert hat.

Im Praxisteil finden Sie zahlreiche Tipps und Tricks für die Nutzung der Apple-Devices. So erklären wir, wie Sie typische Mac-Macken wie den drehenden "Beachball" in den Griff bekommen. Ein anderer Artikel erläutert, was beim Zurücksetzen eines Macs auf Werkseinstellungen - etwa für einen Verkauf - zu beachten ist.

Auch iPhone-Nutzer finden im Praxisteil des neuen TecChannel Compact wertvollen Input. Wir zeigen etwa , wie Sie ohne viel Aufwand eigene Widgets erstellen oder mithilfe der neuen App Mediathek für Ordnung auf dem Homescreen sorgen. Außerdem stellen wir Ihnen eine ganze Reihe nützlicher Apps vor, etwa zum Bearbeiten von Fotos im RAW-Format, für das Projektmanagement oder für die Verwaltung von Aufgaben, Projekten und Einkaufslisten.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

Diese Themen finden Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 12/2020:

iPhone & iOS

Das iPhone 12 Pro im Praxis-Test

iOS 14: Endlich Ordnung auf dem Homescreen

Magsafe: Magnetische Geldbörsen und mehr

Was Unternehmen zu iOS 14 wissen müssen

Mac & Macbook

Erstes Macbook mit M1-Chip im Test

Kaufberatung: Welcher Mac für welchen Zweck?

Menü & Dock: Das ist neu in macOS 11 Big Sur

Das iPad als zweiten Monitor nutzen

Praxis & Apps

So funktionieren Widgets, App-Mediathek & Co.

Typische Mac-Probleme und wie Sie diese lösen

iOS 14: Best Practices für App-Entwickler

Capture One: Digitale Dunkelkammer für Profis

eBook-Download und Buch

eBook-Download und Buch sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 18,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 15,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.