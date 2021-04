Wi-Fi hat die Art und Weise, wie wir leben, verändert. Es ermöglicht uns, an jedem Ort zu arbeiten, bequem vom Sessel aus einzukaufen und von einer Vielzahl von vernetzten Geräten zu profitieren, was kabelgebunden so nicht möglich wäre.

Die Zahl der vernetzten Geräte wächst schneller als die der weltweiten Internetnutzer: Intelligente Heimgeräte wie Thermostate, Rauchmelder und Beleuchtungssysteme machen das Leben komfortabler, sicherer und angenehmer.

Bis 2023 wird das Internet der Dinge (IoT) die Hälfte des globalen Gerätemarktes ausmachen; Connected-Home-Anwendungen werden die größte Kategorie bilden. Für Kommunikationsdienstleister (Communication Service Provider, CSP) ist dies eine hervorragende Gelegenheit, zusätzliche Dienste anzubieten und Umsätze zu generieren.

Jedoch haben im Wettlauf um die Entwicklung innovativer Anwendungen und den Ausbau von Breitbandnetzen bisher nur wenige die Bedeutung von Wi-Fi im Smart Home berücksichtigt.

Smart-Home-Anwendungen sind eng mit dem täglichen Leben verknüpft. Kunden verlangen daher ein zuverlässiges WLAN, das ihr gesamtes Heim abdeckt und das weniger anfällig für Störungen ist. Wenn die smarte Türklingel zweimal am Tag offline geht, werden sie sich einen Anbieter suchen, der ihnen die Erreichbarkeit des gesamten Hauses garantiert.

Zum Glück sind aber bereits Lösungen in Sicht. Bis 2024 wird die Hälfte aller Teilnehmer-Endgeräte Wi-Fi 6 unterstützen. Dieser neue Standard ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps. Gleichzeitig erhöht er die Kapazität erhöht, um die Leistung in überlasteten Netzwerkumgebungen zu steigern.

Wi-Fi 6 wird mehr Smart-Home-Geräte zuverlässiger verbinden. Aber es ist nur ein Teil der Gleichung. In eigenen Marktuntersuchungen stellte der Smart Home Services-Pionier Plume® fest, dass Software voraussichtlich entscheidender als Hardware sein wird, wenn schnelle und zuverlässige Konnektivität in der Smart-Home-Ära geht.

Smart Home Services ermöglichen es Kommunikationsdienstleistern, mehr als nur "dumme" Leitungen zu betreiben, die andere für eigene Innovationen und Profite nutzen. Veraltete Ansätze im Netzwerkmanagement sind dabei jedoch ein großes Hindernis.

Eine digitale Strategie mit leistungsstarken cloudbasierten Analysen, Überwachungsfunktionen und intelligenten Systemen bietet CSPs ein beispielloses Maß an Transparenz, Kontrolle und Flexibilität, um die technischen Neuerungen von Wi-Fi 6 zu maximieren. Das Ergebnis ist ein besseres Kundenerlebnis, eine geringere Kundenabwanderung und ein differenzierterer Service.

So geht's:

Daten sind der Lebenssaft dieser neuen Netzwerk-Ära. Cloud-basierte Analysetools bieten den Netzbetreibern mehr Einblicke in Kundentrends und Nutzungsmuster. Das ermöglicht aussagekräftige technische Roadmaps und Produkteinführungen sowie eine bessere Fehlersuche bei potenziellen Problemen. Während ältere Infrastrukturen nur grundlegende Verbindungsdaten liefern, bietet die Customer Experience Management (CEM)-Plattform von Plume detaillierte Kennzahlen. Diese können dann für die Problemlösung genutzt werden, ohne dass ein Techniker entsandt oder neue Geräte angeschafft werden müssen. Unterm Strich bedeutet das einen besseren Service zu geringeren Kosten.

Service-Innovation: Mit Wi-Fi 6 und Cloud-basierte Managementfunktionen lassen sich neue Dienste schneller bereitstellen und die Netzqualität verbessern. Dank intelligenter Management- und Überwachungstools sowie Algorithmen zur Netzwerkoptimierung können Netzbetreiber überall perfekte Wi-Fi-Konnektivität anbieten.

Mehr Sicherheit: Smart-Home-Geräte haben naturgemäß mit sensiblen Daten zu tun. Je mehr Geräte zu einem Netzwerk hinzugefügt werden, umso mehr potenzielle Schwachstellen gibt es für einen Angreifer. Wi-Fi 6 unterstützt einen leistungsfähigeren WPA3-Schutz, während cloudbasierte KI-Sicherheit vor Hacks und verdächtigen Inhalte schützt. All dies verschafft den Kunden die beruhigende Gewissheit, gut gegen mögliche Datenverletzungen gewappnet zu sein.

Verbessertes Nutzererlebnis: Die Kombination aus Wi-Fi 6 und Cloud-basierten Management-Tools vereinfacht das Kundenerlebnis. Kunden profitieren von Self-Service-Installation und Fehlerbehebung, ganzen Suiten innovativer Dienste und speziellen mobilen Apps, mit denen sie ihr Smart Home steuern können. Konnektivität ist nicht mehr nur ein verstaubter alter Router, es geht um ganze Plattformen.

Niedrigere TCO: All diese Vorteile führen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten (TCO). Das bestätigen 170 Netzbetreiber, die mit Hilfe der Plume CEM-Plattform mehr als 20 Millionen Heim-Wi-Fi-Netzwerke verwalten. Self-Service-Installation und Fehlerbehebung per Fernzugriff ersparen die Kosten für den Einsatz von Technikern und Geräten. Gleichzeitig wird die Kundenabwanderung um bis zu 30 % reduziert. Im Durchschnitt bleiben die Kunden drei Jahre länger und erwirtschaften bis zu 70 % mehr Gewinn als ohne CEM-Einführung.

Analysten gehen davon aus, dass der Markt für vernetzte Geräte und zugehörige Dienste bis 2025 fast 263 Milliarden US-Dollar umfassen wird. Die Kombination aus Wi-Fi 6 und cloudbasiertem Management bietet Netzbetreibern die besten Voraussetzungen, um die vom Verbraucher geforderte Konnektivität und die entsprechenden Dienste aufzubauen.

Wenn Sie mehr über die Zukunft von Smart-Homes und Plumes völlig neuen, Cloud-gesteuerten, Software-definierten Konnektivitätsansatz erfahren möchten, besuchen Sie die Partner-Website von Plume.