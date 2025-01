Wenn Sie in den vergangenen Tagen nicht unter einem Stein gelebt haben, werden Sie wahrscheinlich schon von DeepSeek gehört haben. Die App für künstliche Intelligenz (KI), die eine Alternative zu Anbietern wie ChatGPT und Google Gemini darstellt, hat nach der Einführung ihres KI-Modells R1 am 20. Januar weltweit für Aufsehen gesorgt, die Anleger aufgeschreckt und einige US-Aktien zum Absturz gebracht.

Aber was genau ist so gut an DeepSeek? Warum hat es in der Welt der KI so viel Aufsehen erregt? Und wie kann ich es nutzen? All diese Fragen und viele mehr werden im Folgenden beantwortet.

Was ist DeepSeek?

DeepSeek ist der Name eines neuen KI-gesteuerten Chatbots, der von dem gleichnamigen Unternehmen entwickelt wurde. Sie finden DeepSeek in der App, die hier im App Store von Apple und hier im Google Play Store erhältlich ist und in beiden App-Marktplätzen die Charts gestürmt hat. Alternativ ist DeepSeek auch im Browser aufrufbar über chat.deepseek.com.

DeepSeek wird von einem KI-Sprachmodell (Large Language Model, LLM) namens R1 gestützt, das auf 670 Millionen verschiedenen Variablen oder Parametern, wie sie offiziell genannt werden, trainiert wurde.

Es wird angenommen, dass das R1-Modell dem O1-Modell von OpenAI, das in ChatGPT verwendet wird, in den Bereichen Mathematik, Codierung und logisches Denken ebenbürtig ist.

Warum ist DeepSeek so beliebt?

Der große Reiz von DeepSeek liegt darin, dass es angeblich kostengünstig ist – zumindest im Vergleich zu den Konkurrenten.

DeepSeek behauptet, dass seine Entwicklung nur etwa 6 Millionen Dollar (ca. 5,75 Millionen Euro) gekostet hat, obwohl einige vermuten, dass dies zu niedrig geschätzt ist. Dennoch ist das weit entfernt von den Milliarden, die US-Unternehmen wie Google, Microsoft und OpenAI für die Entwicklung entsprechender Dienste ausgeben.

Warum hat DeepSeek die US-Aktien zu Fall gebracht?

DeepSeek hat den US-Aktienmarkt tiefgreifend beeinflusst und innerhalb weniger Tage schätzungsweise für einen Verlust von 1 Billion Dollar gesorgt.

Die Fähigkeit von DeepSeek, scheinbar mit viel geringeren Kosten und weniger Ressourcen die gleichen Ergebnisse wie die US-Konkurrenten zu erzielen, hat die Anleger verschreckt und viele dazu veranlasst, ihre Aktien von KI-Unternehmen zu verkaufen. Stark getroffen hat es unter anderem Nvidia.

Auch die Frage, wer im globalen KI-Wettlauf eigentlich die Nase vorn hat, wurde aufgeworfen. US-Präsident Donald Trump spricht im Zusammenhang mit dem Erfolg von DeepSeek von einem “Weckruf”.

Ist DeepSeek kostenlos?

Ja! DeepSeek kann von jedermann kostenlos genutzt werden.

Alles, was Sie benötigen, ist ein mobiles Gerät oder ein Webbrowser und eine stabile Internetverbindung.

Ist DeepSeek in Deutschland verfügbar?

Ja. DeepSeek ist auf der ganzen Welt verfügbar, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Wo können Sie DeepSeek verwenden?

DeepSeek kann als kostenlose App im App Store von Apple und im Google Play Store heruntergeladen werden. Eine einfachere Webversion ist auch auf der DeepSeek-Website verfügbar. Gehen Sie auf die Website, melden Sie sich an und schon können Sie DeepSeek-V3, die zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels aktuellste Version nutzen.

Unabhängig davon, wo Sie DeepSeek nutzen möchten, müssen Sie sich für ein kostenloses Konto anmelden, bevor Sie mit der Nutzung beginnen können, oder Sie können sich mit einem Google-Konto einloggen.

Was kann DeepSeek für Sie erledigen?

Die DeepSeek-KI kann so ziemlich alles, was auch ChatGPT und Google Gemini können.

Die Funktionsweise ist fast dieselbe – geben Sie einfach eine Frage (Prompt) ein oder stellen Sie Fragen zu einem Bild oder Dokument, das Sie hochladen.

Als wir DeepSeek nach konkreten Beispielen dafür fragten, was es tun kann, nannte es die Beantwortung von Fragen, das Erklären von Konzepten, die Unterstützung beim Schreiben, das Lösen mathematischer Probleme, die Bereitstellung von Empfehlungen und das Anbieten von Lernhilfen.

Mit anderen Worten, ganz ähnlich wie andere KI-Chatbots, wenn auch zu einem Bruchteil des Preises und mit viel weniger Ressourceneinsatz.

Das ultimative Ziel von DeepSeek ist das gleiche wie das anderer großer KI-Unternehmen – künstliche allgemeine Intelligenz. Dies ist eine andere Art zu sagen, dass die Intelligenz dem Menschen ebenbürtig sein soll, obwohl dies noch von niemandem wirklich erreicht wurde.

Ist DeepSeek ein chinesisches Unternehmen?

Ja. DeepSeek wurde in Hangzhou, China, gegründet, wo es auch ansässig ist.

Das Mutterunternehmen High-Flyer ist ebenfalls chinesisch, allerdings in der Stadt Ningbo registriert.

Ist DeepSeek ein Startup?

Ja. DeepSeek wurde im Mai 2023 von Lian Wenfeng gegründet. Das Unternehmen befindet sich jedoch im Besitz der Hedgefondsgesellschaft High-Flyer, die Wenfeng ebenfalls mitbegründet hat. Diese Firma wurde 2015 gegründet, ist also schon etwas älter.

Ist DeepSeek sicher?

Ja, vorausgesetzt, Sie sind vorsichtig mit den Informationen, die Sie preisgeben. Experten warnen davor, persönliche Daten preiszugeben, einfach weil man nicht weiß, wo sie tatsächlich landen.

Das Unternehmen selbst erklärt, dass alle persönlichen Informationen, die von den Nutzern gesammelt werden, “auf sicheren Servern in der Volksrepublik China” gespeichert werden, was bedeutet, dass sie auch den Regeln der chinesischen Regierung unterliegen.

Denken Sie daran, dass alles, was Sie bei DeepSeek oder einem anderen generativen KI-Dienst hochladen, von dem Unternehmen zum Training seiner KI oder für andere Zwecke verwendet werden kann.

Dieser Artikel erschien zuerst bei unserer Schwesterpublikation Tech Advisor und wurde aus dem Englischen übersetzt und lokalisiert. (PC-Welt/kk)