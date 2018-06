Seit Ende Mai 2018 zählt die Allgeier Enterprise Services AG, eine Tochter der Münchener Allgeier SE, zum exklusiven Kreis der SAP Cloud Focus Partner für S/4HANA Cloud. Um die strengen Kriterien für diesen Status zu erfüllen, müssen neben entsprechender Expertise, zertifizierte Berater auch erfolgreiche Kunden- und Referenzprojekte sowie innovative Eigenentwicklungen mit SAP-Technologien nachgewiesen werden.

Zudem ist AES nicht nur Partner sondern auch Referenzkunde von SAP und kann so die eigenen Erfahrungen mit der End-to-End-Implementierung von S/4HANA Cloud nutzen. Damit sei das Unternehmen in der Lage seine Kunden optimal auf ihrem Weg in die Cloud zu begleiten, so Allgeier Enterprise Services.

"Mit dieser Partnerschaft stärken wir unsere Marktposition", erklärt Michael Schmidt, Geschäftsführer der Allgeier Enterprise Services AG. "Von Anfang an war uns wichtig, dass wir nicht nur ein weiterer Partner sein, sondern auch Innovationen vorantreiben wollen. Was wir bislang bei unseren Kunden im Cloud-Umfeld umsetzen konnten, ist herausragend und das bestätigt SAP uns mit diesem Partnerstatus."