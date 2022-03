Allgeier CyRis soll den Geschäftsbereich "IT-Sicherheit & Compliance" der Allgeier Inovar GmbH fortführen. Damit möchte das Systemhaus dem Bereich "Cybersecurity" die dafür nötigen personellen Ressourcen zuordnen. Geleitet wird die neue Tochtergesellschaft von Ralf Nitzgen, Thomas Becker und Veit-Gunnar Schüttrumpf.

Stellvertretend für die drei Geschäftsführer erläutert Nitzgen die Ziele des am 1. März 2022 neu gegründeten Unternehmens: "Die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft schreitet voran, doch damit nehmen auch die Gefahren von Hackerangriffen zu. Als Folge wächst der Markt für IT-Security stark. Mit unseren Sicherheitslösungen für IT und OT und umfassenden Serviceleistungen verfügen wir über das Potenzial, sich in diesem Bereich an der Spitze zu etablieren."

Allgeier CyRis startet mit einer beachtlichen Vielfalt an eigenentwickelten Security-Lösungen. Laut Eigenauskunft ist die Muttergesellschaft bereits seit 15 Jahren in diesem Marktsegment tätig. Das Dienstleistungsportfolio reicht vom Schwachstellenmanagement, über Pentesting bis hin zur Etablierung von sicheren Kommunikationskanälen, etwa mit "julia mailoffice". Darüber hinaus möchte das neu gegründete Unternehmen seine Kunden individuell beraten und zum Beispiel Audits oder Security Awareness Trainings durchführen.

Managed Security Services gehören ebenso zur Dienstleistungspalette der Allgeier CyRis GmbH.



