Im dritten Quartal des Kalenderjahres 2017 erhöhte sich der Umsatz der Allgeier SE gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 16 Prozent auf 147 Millionen Euro. Damit beginnen sich die erheblichen Wachstumsinvestitionen, die das Ergebnis des ersten Halbjahres 2017 noch statk belastet hatten, nun auszuzahlen.

Das bereinigte Konzern-EBITDA lag im dritten Quartal 2017 mit 10,2 Millionen Euro acht Prozent über dem Vorjahresergebnis. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug genau sieben Millionen Euro, im dritten Quartal 2016 waren es noch 6,7 Millionen Euro.

Die ersten drei Quartale 2017 zusammengefasst stieg der Umsatz der Allgeier SE gegenüber den ersten neun Monaten des Jahres 2016 um 15 Prozent auf 423 Millionen Euro an, ähnlich stark dürfte sich damit wohl das Jahresumsatz 2017 im Vergleich zu 2016 erhöhen. Und damit könnte Allgeier nächstes Jahr unter die Top-12 der größten deutschen Systemhäuser aufrücken. Mit einem Inlandsumsatz von 370 Millionen Euro im Jahre 2016 liegt Allgeier in diesem Ranking derzeit noch hinter Arvato Systems (379,4 Millionen Jahresumsatz 2016 im Inland) und SVA (403 Millionen Jahresumsatz 2016 in Deutschland). Wer weiß, was bis Ende des Jahres noch so alles passieren könnte.