Zuletzt hat Netzwerkspezialist Allied Telesis Ende 2011 sein Partnerprogramm erneuert (ChannelPartner berichtete). Seitdem hat man von dem japanischen Anbieter in Deutschland relativ wenig gehört. Im August 2016 hat dann Christian Rannetshauser das Zepter im Channel des Netzwerkausstatters übernommen - als Sales Director EMEA, damit ist er auch für Allied Telesis-Partner in Deutschland verantwortlich.

"Rückbesinnung auf die Stärken, strukturierte Partnerunterstützung, Konsolidierung der Vertriebskanäle, vor allem aber tiefgreifende Maßnahmen zur Optimierung der Lieferketten - das waren die Aktionsfelder, die uns - jenseits der fortlaufenden Forschung, Entwicklung und Produktion - in den vergangenen 24 Monaten vornehmlich beschäftigt haben", weiß Rannetshauser aus seiner nun über zwei Jahre andauernden Tätigkeit bei Allied Telesis zu berichten.

Zu Allied Telesis stieß er von Avnet, wo er über 15 Jahre als System-Ingenieur das Netzwerkgeschäft vorantrieb. Bei Allied Telesis gelang ihm 2018 eigener Aussage zur Folge, "viele Partner zurückzugewinnen". Außerdem soll es Allied Telesis geglückt sein, Marktanteile von Wettbewerbern zurückzugewinnen sowie den Umsatz in der DACH-Region 2018 um rund 40 Prozent zu erhöhen.

"Dank unserer Produktqualität haben wir eine sehr loyale Kundenbasis. Auch unser Team in München konnten wir kontinuierlich aufstocken", so Rannetshauser weiter. Er positioniert sein Unternehmen mit Stammsitz in Japan als einen zuverlässigen Netzwerk- und Sicherheitslieferanten. "Als japanischer Anbieter stellen wir sicher, dass es keine nicht-autorisierten Zugriffe von außen auf unsere Netzwerkgeräte gibt. Deshalb sind wir bei öffentlichen Auftraggebern und Betreibern kritischer Infrastrukturen weltweit gefragt", so der Manager in Anspielung auf seine Konkurrenten in Russland, China und in den USA.

Was den deutschen Channel betrifft, da zeigt sich der Vertriebsleiter offen für neue Partnerschaften: "Wir suchen Häuser, die jenseits der ausgetretenen Pfade einen loyalen, berechenbaren Partner für profitables Wachstum suchen und bereit sind, gemeinsam mit uns interessante Märkte zu erschließen."

