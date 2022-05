EnGenius als Pionier in der Herstellung einer breiten und wachsenden Palette von Wi-Fi 6- und Wi-Fi 6E-Cloud-Lösungen entspricht der wachsenden Nachfrage nach zuverlässigem und leistungsstarkem Wi-Fi in Deutschland. Durch die Distributionsvereinbarung mit der bayerischen Allnet GmbH Computersysteme verbessert die EnGenius Technologies, Inc. nicht nur ihre Reichweite in Deutschland, sondern auch die Unterstützung bestehender und zukünftiger Kunden vor Ort. Von Allnet kommt die Expertise, um die innovativen EnGenius-Produkte zu attraktiven Preisen auf dem deutschen Markt anbieten zu können.

Die Cloud-verwalteten Netzwerklösungen von EnGenius umfassen Netzwerk-Switches und Wireless Access Points mit robusten Funktionen. Allnet hebt das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Margen für Partner hervor. Mit den EnGenius Cloud-Geräten wird ein kostenloses Ein-Jahres-Abonnement für die EnGenius PRO-Lizenz geliefert, die erweiterte Funktionen wie Überwachungsoptionen, WIDS und AirGuard beinhaltet.

Qualität mit Marge

Das innovative Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Lizenzen sei eine fantastische Wachstumschance für EnGenius- und Allnet-Partner, erklärt der Spezial-Distributor weiter. Der Hersteller hat die Sicherheitsfunktionen seiner Cloud-verwalteten Wi-Fi 6-Lösungen erweitert, womit sie auch für Unternehmen mit sensiblen Finanz- oder Gesundheitsdaten attraktiv sind. Die kürzlich eingeführten EnGenius Cloud Security APs schützen mit AirGuard und dem EnGenius Wireless Intrusion Detection System (WIDS) noch besser vor Angriffen auf das WLAN am Arbeitsplatz.

Die EnGenius Cloud-Switches lassen sich über die Cloud oder als Standalone-Lösung verwalten. Sie unterstützen alle L2-Funktionen und zusätzliche L2+-Funktionen wie Zugriffskontrollliste, Portsicherheit, 802.1x mit RADIUS-Authentifizierung, statische Routen, L3 IP-Multicast, IGMP und DHCP-Server-Snooping. Neben Diagnosefunktionen werden bei bestimmten Modellen auch sogenannte Surveillance Features wie PoE Extended Mode, PD Lifeguard und PoE Continuous Power unterstützt.

Perfekte Produkte für den MSP

"Unser Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Service-Einnahmen ermöglicht es allen EnGenius-Partnern, vom Angebot von Cloud-verwalteten Netzwerkgeräten der Unternehmensklasse zu profitieren und höhere Gewinnmargen zu erzielen, indem sie die preisgekrönten EnGenius Cloud Pro-Lizenzierungsoptionen nutzen", erklärt Andy Chang, Global Vice President of Marketing and Sales bei EnGenius Technologies. "Wir sind stolz darauf, eines der ersten Unternehmen in Deutschland zu sein, das diese Art von Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Umsätzen leicht zugänglich macht. Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft mit Allnet und darauf, unseren Partnern dabei zu helfen, neue Umsatzquellen und Gewinnmargen zu erschließen."

"Wir sind sehr erfreut und fühlen uns geehrt, EnGenius Technologies mit ihren Cloud Managed Wi-Fi Indoor/Outdoor Access Points und Switch-Lösungen in unser Portfolio aufzunehmen", erklärt Tjorben Teunissen, Director BU Network Solutions bei Allnet GmbH Computersysteme. "Die Produkte von EnGenius passen perfekt zu den Anforderungen von Managed Service Providern an professionelle Netzwerkinfrastrukturprojekte und werden uns dabei helfen, unser Angebot für unsere Partnerbasis zu erweitern."

Lesen Sie auch: EnGenius und Api arbeiten zusammen