Seit dem 1. Januar 2021 distribuiert die Allnet GmbH die Sicherheitslösungen von Axis Communications in Österreich. Mit zwei Büros in Villach und Wien verfüge der Distributor über umfangreiche und langjährige Geschäftsbeziehungen zu kleinen und mittelständischen Unternehmern, heißt es aus dem Ismaninger Büro des schwedischen Herstellers.

Langjährige Zusammenarbeit in Deutschland

Seit über 20 Jahren ist Allnet bereits als Distributor für Axis in Deutschland tätig. Nun wird über die beiden Allnet-Büros in Villach und Wien auch der österreichische Markt abgedeckt. Der Fokus der Zusammenarbeit liegt auf End-to-End-Sicherheitslösungen wie der AXIS Camera Station für Small und Medium Business-Klienten.

„Die langjährige Beziehung mit Allnet ist durch eine sehr gute und kollegiale Zusammenarbeit geprägt“, sagt Gordon Grünwald, Manager Distribution Middle Europe bei Axis Communications. „Nun gehen wir den nächsten Schritt, um das Geschäft auch auf Österreich auszuweiten. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem österreichischen Team, um auch dort gemeinsame Projekte, vor allem im Bereich unserer End-to-End-Lösungen, anzugehen.“

Fokus auf österreichische SMB-Kunden

„Die Bedürfnisse des Marktes verändern sich schnell und wir möchten daher auch im Small und Medium Business unsere Kunden mit den richtigen Partnern vor Ort noch besser unterstützen“, so Grünwald weiter. „Allnets Expertise in diesem Bereich schätzen wir sehr. Unsere Reseller und Integratoren in Österreich profitieren von dieser Zusammenarbeit nun auch durch einen Ansprechpartner vor Ort.“

„Mit Axis als starken Partner an unserer Seite verbindet uns schon seit mehr als 20 Jahren eine sehr erfolgreiche Partnerschaft“, erklärt Thomas Unterumsberger, Vertriebsleitung Allnet Österreich. „Gemeinsam mit dem Allnet Kompetenzteam in Germering und unserem Logistikteam in Allershausen freuen wir uns, dass wir unseren Kunden in Österreich eine qualifizierte Projektunterstützung, faire Preisgestaltung und einen schnellen Lieferservice, flexibel innerhalb von 24 Stunden, ab sofort auch direkt vor Ort anbieten können.“