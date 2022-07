2014 trug die Zukunft für Alphatecc den Namen Euronics: Nachdem die 1994 gegründete Elektromarktkette unter Druck geraten war, brachte die Baumarktkette Globus - seit 2003 Eigner von Alphatecc - die verbliebenen acht Märkte unter das Dach der Ditzinger Verbundgruppe. Acht Jahre und zwei Marktschließungen später steht Alphatecc nun vor einer erneuten Weichenstellung, dieses Mal einer finalen: Expert übernimmt die verbliebenen Alphatecc-Märkte und gliedert diese in die eigene Marke ein.

Wie der Zentrale der Verbundgruppe in Langenhagen berichtet, hätten die Expert-Gruppe und die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG nach intensiven Gesprächen erfolgreich eine Einigung zur Übernahme der sechs Alphatecc-Standorte in die Expert-Verbundgruppe erzielt. Mit der Übernahme der Standorte mit insgesamt rund 15.000 Quadratmetern Verkaufsfläche zum 1. Oktober 2022 will die expert-Gruppe ihr Standort-Netzwerk weiter ausbauen.

"Beleg für den Erfolg des Expert-Konzepts"

"Wir freuen uns über die gemeinsam mit allen Beteiligten gefundene Lösung", erklärt Expert-Vorstandschef Stefan Müller. "Die Übernahme der sechs Fachmärkte verdeutlicht, dass das Expert-Konzept erfolgreich ist und stärkt die Expert-Kooperation nachhaltig. Als Verbundgruppe freut es uns besonders, dass vier Fachmärkte aus dieser Übernahme direkt in Unternehmerhand an die Expert Klein GmbH übergehen." Die beiden weiteren Standorte werden von der Expert Wachstums- und Beteiligungs SE (eWB SE) als Regiebetriebe übernommen. Die eWB SE wurde im Jahr 1999 zur Standortsicherung gegründet und betreibt als 100-prozentige Tochter der Expert SE nun insgesamt 62 Standorte in Eigenregie.

Auch die Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG zeigt sich mit der Lösung zufrieden: "Die Sicherung der Arbeitsplätze unserer vielen langjährigen Mitarbeitenden liegt uns am Herzen, dieser Verantwortung ist sich auch expert bewusst", betont Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Fachmärkte.

Mit der Übernahme der sechs Alphatecc-Standorte gehören zur Expert-Kooperation nun 402 Standorte - davon 287 Fachmärkte. Darunter versteht die Verbundgruppe Vollsortimente mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern.