Seit Jahren dokumentieren Marktforscher das wachsende Interesse von Firmen an Cloud Computing. Die Pandemie brachte den endgültigen Durchbruch. Auch um ihren Angestellten Remote-Arbeit zu ermöglichen, stiegen viele Firmen zügig auf Cloud-Dienste um. Dabei etablierte sich vor allem IaaS (Infrastructure as a Service) als wichtiger Baustein der Unternehmens-IT.

Davon profitieren auch Agenturen und IT-Dienstleister, die IaaS anbieten können. Ihren Kunden zusätzlich zu bisherigen Angeboten Ressourcen in der Cloud als Dienst bereitstellen zu können, erhöht die Kundenbindung und ermöglicht es ihnen, gemeinsam mit ihren Kunden deren Digitalisierung voranzutreiben. IaaS von InterNetX zum Beispiel punktet neben bedarfsgerechten Skalierungsmodellen auch damit, dass der Anbieter sich bereits kompetent um Einrichtung und Pflege der erforderlichen Hard- und Software kümmert. Die sonst dafür benötigte Zeit kann für wertschöpfende Projekte besser eingesetzt werden. Das IaaS-Angebot schafft damit eine flexible, kostengünstige und skalierbare Grundlage. Es ermöglicht es auch, Pilotprojekte mit überschaubaren Investitionskosten anzugehen, da benötigte Ressourcen bedarfsgerecht bezogen werden.

Aktuell machen weitere, externe Faktoren Cloud-Dienste für Unternehmen attraktiv. Die anhaltenden Lieferengpässe erschweren es gerade mittelständischen Firmen, die für ihre hausinternen Projekte erforderlichen Server, Netzwerk- und Storage-Produkte zu beschaffen. Dazu kommen die stark gestiegenen Energiekosten. Stromversorgung und Kühlung waren schon bisher ein wesentlicher Kostenfaktor für den Betrieb von IT-Infrastruktur. Oft wurden sie aber vernachlässigt, weil sich die Kosten nur schwer erfassen und zuordnen ließen. Mit den erhöhten Strompreisen lässt sich dieser Aspekt aber nicht mehr ignorieren.

Schließlich ist es mit der Beschaffung nicht getan. Intern vorgehaltene Ressourcen müssen auch betrieben und abgesichert werden. Vor allem im Mittelstand fehlt dafür immer öfter das erforderliche Fachpersonal. Und wenn Personal vorhanden ist, binden kontinuierliche Server-Wartung und Monitoring wichtige Ressourcen, die bei den vielfältigen, anstehenden Digitalisierungsaufgaben an anderer Stelle besser investiert wären.

Cloud Reselling & Cloud Hosting

Viele Firmen wenden sich daher an ihre Systemhäuser oder IT-Dienstleister. Für sie ist der Betrieb ganz unterschiedlicher Infrastrukturen bei ihren Kunden in Eigenregie, aber häufig auch nicht lohnend, denn sie müssen sich an den auf den ersten Blick attraktiv wirkenden Einstiegspreisen der internationalen Cloud-Angebote messen lassen. Allerdings ist bei denen oft unklar, ob und mit welchen Vorkehrungen sie europäischen Datenschutzstandards genügen.

Der Betrieb von eigenen Cloud Servern ist für die meisten Reseller aber ebenfalls keine Option - denn Cloud Computing lebt von Skalierbarkeit. Ideal ist für sie daher, Cloud Hosting anzubieten und auf externe Ressourcen zurückzugreifen. Dafür stellt InterNetX als einer der führenden Internet Service Provider Deutschlands im B2B seinen Reseller-Partnern in einem hochmodernen, ausfallsicheren und hervorragend angebundenen Tier-3-Rechenzentrum in Deutschland dedizierte Hardware-Ressourcen zur Verfügung. Von Cloud Servern bis Private Cloud Solutions oder Kubernetes Cluster realisieren sie verschiedenste Projekte.

Cloud Hostingunterscheidet sich also vom klassischen Hosting, bei dem der Hoster in der Regel nur virtuelle Server und einige unbedingt erforderliche Zusatzdienste wie Domains oder TLS/SSL-Zertifikate anbietet. Außerdem haben beim Cloud Hosting Reseller über ein komfortables Admin-Panel alle Möglichkeiten, ihre eigene Cloud zu verwalten und für ihre Kunden zu managen.

Cloud Hosting mit der Reseller Cloud von InterNetX ermöglicht es jedem Reseller, ein eigener Cloud-Provider zu werden. Sie verfügen über eigene Hardware in einem mehrfach zertifizierten (ISO 9001, ISO 27001, DIN EN 50600), nach höchsten Standards 24x7 gewarteten und mit 100% Ökostrom betriebenen Rechenzentrum mit Verfügbarkeitsklasse VK3 und Schutzklasse SK 1-4. Auf dieser Hardware verwalten Sie alle Instanzen ihrer Kunden über leicht bedienbare Control Panel. Gleichzeitig profitieren Sie von zusätzlichen Features wie Up/Down-Sizing, Monitoring und Statistik-Tools. Zur Datensicherung sind sowohl ein Host Backup für sämtliche Instanzen als auch Snapshots für einzelne Instanzen möglich.

Schneller Einstieg ins Cloud Hosting Business

Zu Beginn entscheiden sich Reseller bei InterNetX für eine von vier Lösungen. Das Einstiegspaket umfasst 64 GByte RAM, 32 vCPU, 1 TByte SSD-Storage und eine Bandbreite von 2 x 1 Gbit/s. Je nach Anspruch lässt sich das bis zu 512 GByte RAM, 256 vCPU und 14 TByte SSD-Storage ausbauen. Eine Flatrate für den Traffic sorgt bei allen Reseller-Cloud-Paketen von InterNetX für Kalkulationssicherheit. Als Betriebssystem sind Linux oder Windows Server erhältlich.

Nach der Entscheidung sind es nur drei Schritte bis zur eigenen Reseller Cloud:

Sie wählen Ihre Reseller Cloud Basiskonfiguration aus.

Sie definieren anhand von vCPU, Storage und RAM die individuellen Leistungsdaten der einzelnen Instanzen.

Die georderten Instanzen werden in wenigen Sekunden erstellt und können dann sofort über das InterNetX Server Administration Center verwaltet werden.

Zur Absicherung steht ein Managed Backup Server bereit. Es handelt sich dabei ebenfalls um einen dedizierten Server, auf den die Daten gemäß der definierten Backup-Strategie auf File-Ebene und als Snapshot gesichert werden. Im Ernstfall dauert die Rücksicherung des kompletten Servers oder einzelner Instanzen unabhängig von Größe und Datentransfer nur wenige Minuten.

Das Standard Monitoring von InterNetX überwacht ständig die grundlegende Funktionstüchtigkeit des Systems und benachrichtigt Sie bei kritischen Werten. Eine weitergehende Variante dehnt das Monitoring auch auf Server-Komponenten und Server-Dienste aus. Ihren Kunden können Sie einen eigenen Account zur Verfügung stellen, dessen White-Label-Interface sich anpassen lässt.

Mit der Reseller Cloud Kundenwünsche erfüllen

Unternehmen gehen aus den Erfahrungen mit der Pandemie derzeit zahlreiche Digitalisierungsprojekte an. Viele davon sollen schnell umgesetzt werden, lange Lieferzeiten und Implementierungszyklen für Hardware bremsen diese Vorhaben aus. Mit der Reseller Cloud können Systemhäuser und Agenturen die erforderliche Infrastruktur schnell und flexibel bereitstellen.

Aber auch wenn es darum geht, für laufende Anwendungen aufgrund wachsender Ansprüche IT-Ressourcen kurzfristig zu erweitern, bietet die Reseller Cloud ideale Möglichkeiten - seien es Mailserver, Webserver oder Datenbankserver. So lassen sich IT-Ressourcen auslagern, erweitern und skalierbare Webdienste bereitstellen.

Das InterNetX Server Administration Center (ISAC) ist der einfache und schnelle Einstieg in die Reseller Cloud von InterNetX. Erstellen Sie jetzt Ihren ISAC-Account und überzeugen Sie sich von den Vorteilen und der Leistungsfähigkeit der Reseller Cloud.