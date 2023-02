Bei dem seit Jahren gebräuchlichen und zutreffenden Schlagwort vom "Datenwachstum" liegen Assoziationen mit enormen Datenbanken sowie umfangreichen Tabellen mit Zahlen und Informationen nahe. Daten sind aber längst nicht mehr nur Zahlen, Adressen, Produktbezeichnungen, Liefertermine, Mengenangaben und Ähnliches. Daten sind immer öfter auch Bilder, Videos oder ganze Dokumente, wie Pläne, Konstruktionszeichnungen, Präsentationen und so weiter.

Sie spielen eine immer größere Rolle, auch weil sich die Möglichkeiten stark verbessert haben, unstrukturierte Daten zu lesen, zu speichern und zu analysieren. Ein Beispiel dafür: Während früher für die Qualitätskontrolle in der Produktion nur eine Reihe von Messwerten aufgezeichnet wurde, kommen heute oft noch Bilder oder sogar ein Video dazu, aus denen Software auf sonst nur schwer feststellbare Mängel schließen kann. Maschinenlernen und die noch am Anfang stehende künstliche Intelligenz bieten zusätzliches, enormes Potenzial - vor allem für den Mittelstand.

Unstrukturierte Daten sind die Zukunft

Die Marktforscher von IDC etwa prognostizieren, dass so 2024 rund 149 Zettabyte neuer Daten generiert werden. Zum Vergleich: 2020 waren es gut 64 Zettabyte. Das Wachstum lag durch die Covid-19-Pandemie und die dadurch veränderten Arbeitsplatzmodelle sogar über den ursprünglichen Annahmen der Marktforscher.

Allein von der Zunahme der gespeicherten Daten profitiert jedoch kein Unternehmen. Es gilt, diese Daten auch zu nutzen. Bei strukturierten Daten in einem Tabellenkalkulationsprogramm oder einer relationalen Datenbank, also wenn mehrere Tabellen kombiniert und in Beziehung gesetzt werden, können Unternehmen das schon ganz gut.

Schätzungen zufolge sind 2025 aber mehr als 80 Prozent des gesamten Datenvolumens unstrukturierte Daten, etwa Texte, Audioaufnahmen, Bilder oder Videos. Wobei "unstrukturiert" nicht mit "unordentlich" zu verwechseln ist. Unstrukturierten Daten sind Metadaten zugeordnet, die eine erste Struktur bieten. Beispiele dafür sind etwa archivierte PDF-Dokumente oder Fotodateien, die bei der Aufnahme mit Digitalkameras schon mit zahlreichen Metadaten automatisch angereichert werden. Durch weitere vom Anwender definierte beschreibende Metadaten sind die Daten später immer wieder schnell organisierbar und nutzbar, nicht nur zu Analysezwecken.

Warum sich Object Storage und S3 durchsetzen

Zur Speicherung großer Mengen unstrukturierter Daten hat sich ausgehend von den ersten großen Cloud-Angeboten als Speicherart Object Storage und als Protokoll Amazons Simple Storage Service (S3) durchgesetzt. Überzeugt haben das hohe Maß an Flexibilität und die im Vergleich zu Block- oder File-Storage geringeren Kosten. Weil sich unterschiedliche Betriebssysteme und Anwendungen verbinden lassen, eliminiert der Ansatz zudem Konnektivitätsprobleme und teure Speichersilos. Gleichzeitig schafft Object Storage die Voraussetzungen für eine verteilte Storage-Umgebung, die wiederum hohe Datenverfügbarkeit, schnellen lokalen Zugriff und Datenbeständigkeit gewährleistet.

Da für den Datenzugriff ein Webbrowser ausreicht, ist auch das Ziel, Daten umfassender nutzbar zu machen, einfacher erreichbar. Dazu trägt auch bei, dass die S3-API-Applikationen die vollständige Kontrolle über die Daten und deren Verwaltung ermöglichen. Storage wird damit von einer aufwendigen Geheimwissenschaft zu einem integralen Bestandteil von Geschäftsprozessen.

Als für die Cloud entwickelte Technologie zeichnet sich Object Storage durch eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit ohne hierarchische Datenstruktur aus. Was im Großen unabdingbar ist, bringt auch im Kleinen viele Vorteile. Zum Beispiel bieten sich Objektspeicher zur Speicherung für die Anwendungsentwicklung rund um KI und Machine Learning an - mit ganz neuen Perspektiven für die Wertschöpfung aus vorhandenen Daten.

Obwohl Object Storage und S3 für die Cloud entwickelt wurden, sind sie längst nicht mehr darauf beschränkt. Das ist auch gut so. Denn die vergangenen Monate haben erneut eindrücklich gezeigt, dass es nicht immer eine Option ist, Daten in der Cloud zu speichern - Stichwort "Datenhoheit". Teilweise erschweren rechtliche Vorgaben und Compliance-Richtlinien die Cloud-Nutzung. Da Cloud immer zentralisiert stattfindet, sind lange Übertragungswege unvermeidbar. Nicht alle Anwendungen vertragen die dadurch bedingten Latenz-Zeiten. Nicht zuletzt spielen auch die Kosten eine Rolle: Cloud-Dienste erscheinen durch niedrige, meist monatliche Preise oft kurzfristig günstig, über den gesamten Lebenszyklus der Daten hinweg erweisen sie sich dagegen jedoch oft als recht kostspielig. Und immer mehr Unternehmen wollen sich einfach auch nicht von einem Cloud-Anbieter abhängig machen.

Wie Object Lock Daten schützt

Wie alle Schätze locken auch wertvolle Datenmengen, egal welcher Größe, Kriminelle an und müssen entsprechend geschützt werden - vor Diebstahl, Löschung (absichtlich oder unabsichtlich) und Verschlüsselung. Unverzichtbar sind daher auch für lokalen Object Storage die klassischen Security-Strategien für IT-Geräte wie Firewalls, Training und Sensibilisierung der Mitarbeitenden, etc. Zusätzlich müssen aber auch die Daten auf dem Storage-Device geschützt und im Idealfall unveränderbar sein.

Als Mindeststandard hat sich dafür der WORM-Ansatz (Write Once, Read Many) etabliert, damit Unbefugte Daten nicht überschreiben, sondern nur lesen können. Die immer häufigeren und ausgeklügelten Ransomware-Attacken zeigen aber schmerzlich auf, dass auch das nicht mehr ausreicht. Auch die dringend erforderlichen Backups oder das Vorhalten von Kopien in der Cloud sind zwar hilfreich, lösen das Problem aber nicht umfassend.

Die Yowie Appliances von RNT Rausch basieren auf der Hyperstore-Software von Cloudian und bieten als moderne und auf die digitale Zukunft ausgerichtete Objektspeichersysteme für KMU inklusive einer wichtigen zusätzlichen Sicherheitsfunktion. Sie heißt "Object Lock", macht das WORM-Konzept für Appliances verfügbar und ist mit den höchsten Sicherheitszertifizierungen ausgestattet.

Damit sind sowohl individuelle Einstellungen für die Unveränderlichkeit von Objekten innerhalb eines definierten Aufbewahrungszeitraums als auch Standardeinstellungen für die Unveränderlichkeit aller Objekte innerhalb eines S3-Buckets möglich. Aber auch der Schutz der Daten auf Festplattenebene ist damit gewährleistet. Angreifer können so weder S3-Speicherbefehle noch den lokalen Konsolenzugang oder volle Admin-Rechte missbrauchen, um Daten zu verschlüsseln oder zu löschen.

Erfolg durch Partnerschaft

Technische Differenzierungsmerkmale wie Object Lock auf Festplattenebene und der exklusiv für die Yowie Appliances entwickelte Installationsassistent sind gute Argumente im Verkaufsgespräch. Gerade in der DACH-Region ist die Mittelstandstauglichkeit einer Storage-Lösung mitentscheidend - findet doch Innovation oft nur im High End statt und ist dadurch für KMU unbezahlbar.

Die Yowie Appliances von RNT Rausch sind dagegen eine unkomplizierte Alternative im Bereich von initial 2TB bis 150TB und kann durch die Möglichkeiten der Skalierung auch noch jederzeit einfach erweitert werden. Sie punkten mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und erlauben es auch mittelständischen Kunden, die auf sie zukommenden Datenmengen zuverlässig zu speichern und künftig umfassend zu nutzen.

Reseller und IT-Dienstleister kommen zudem in den Genuss der Vorteile einer Zusammenarbeit mit einem deutschen, channelfokussierten Unternehmen. Den Einstieg in eine Kooperation erleichtern ein Starter-Bonus und umfangreiche Unterstützung beim Go-to-Market.

Technischer Support und eine Lösung, die auf Stabilität und reibungslosen Betrieb ausgelegt ist, sorgen für zufriedene Kunden und entlasten eigene Techniker. Der direkte Kontakt zu den Experten von RNT Rausch hilft Partnern zudem, die technischen Entwicklungen im Blick zu behalten, sie zu verstehen und deren Nutzen für das eigene Geschäft zu erkennen.

Informieren Sie sich hier, wie auch Ihr Unternehmen von einer Partnerschaft mit RNT Rausch profitieren kann, und wie Sie Ihren Kunden bereits im unteren Mittelstand in Zusammenarbeit mit einem deutschen Anbieter sicheren, günstigen und zuverlässigen Object Storage zur Verfügung stellen können.