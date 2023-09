Wenn der Arzt im Krankenhaus die Patientenakte auf dem Tablet aufruft, beim Einchecken an der Hotelrezeption nach dem Zimmerschlüssel direkt das WLAN-Passwort ausgehändigt wird oder im Supermarkt Mitarbeiter kurz vor dem Ablaufdatum stehende Waren aussortieren und mittels Barcode-Scanner erfassen, ist das heute normal. Allerdings wäre all das – und viele andere digitalisierte Prozesse – ohne eine leistungsfähige Vernetzung als Grundlage gar nicht möglich.

Und oft täuscht die Tatsache, dass Konnektivität grundsätzlich vorhanden ist, darüber hinweg, dass deren Leistungsfähigkeit den Anforderungen in der Praxis nicht entspricht. So bezeichnen kürzlich in einer Umfrage des Bitkom fast 9 von 10 Schülerinnen und Schüler (87 Prozent) schlechtes oder fehlendes WLAN als dringlichstes Problem ihrer Schule. Damit rangiert dieser Mangel noch vor dem Lehrermangel (59 Prozent), dem Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander (51 Prozent) oder dem Ausfall von Unterricht (49 Prozent).

Die Umfrage zeigt auch: Die Ansprüche steigen. Was vor ein paar Jahren noch gut genug war, wird schon bald nicht mehr ausreichen. Das gilt in Schulen ebenso wie in Büros. Allerdings sind gerade Branchen wie Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Einzelhandel oder auch das Bildungswesen mit dem kontinuierlichen Monitoring, der Weiterentwicklung und der Pflege ihrer Netzwerke überfordert. Ihnen fehlen die erforderlichen Fachkräfte vor Ort.

Netzwerke brauchen IT-Dienstleister

Das bietet exzellente Chancen für IT-Dienstleister – auch und gerade im Mittelstand. Denn hier ist die Lücke zwischen Anspruch der Kunden, Bedarf an kostengünstiger, aber effizienter Verwaltung und den eigenen Möglichkeiten der Unternehmen besonders groß.

Werden Sie heute noch TP-Link-Partner! Die ersten 30 neu angemeldeten Partner erhalten zusätzlich zu interessanten Rabatten und vielfältigen Marketingmaßnahmen ein exklusives Vermarktungspaket.

Jetzt hier registrieren!

Um sie füllen zu können, brauchen Reseller einerseits solide Netzwerkprodukte mit gutem Preis-Leistungsverhältnis, andererseits zentrales und einfaches Management, um auch bei vielen Kunden mit zahlreichen Standorten schnell reagieren zu können. Denn, weil das Netzwerk heute für alle Prozesse unverzichtbar ist, steigen auch die Erwartungen an die Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit.

In der Praxis Tausendfach bewährte Produkte

TP-Link wurde 1969 gegründet und von IDC zuletzt elf Jahre in Folge als weltweit führender Anbieter von WLAN-Geräten eingestuft. In dem stark fragmentierten Marktsegment erreicht der Anbieter weltweit einen Marktanteil von 17,8 %. Die Produkte sind in mehr als 170 Ländern erhältlich und bedienen mehr als 1,7 Milliarden Nutzer. Sie sind längst nicht mehr nur im Verbrauchersegment im Einsatz, sondern auch in Netzwerken von Firmen und Organisationen.

In Deutschland gehören etwa das Gymnasium in Vilshofen sowie die Staatliche Berufsschule Bad Wörishofen zu den Referenzkunden. In beiden Fällen war das gute Kosten-Nutzen-Verhältnis mit ausschlaggebend für die Entscheidung. Daneben punkteten die involvierten Partner mit den Möglichkeiten, auf individuelle Anforderungen eingehen zu können – etwa, dass die Lehrkräfte ohne IT-Know-how zeitlich begrenzte Zugänge für die Schüler vergeben können. Zuverlässige Netzwerkstabilität und störungsfreier Betrieb sorgten für zufriedene Kunden.

Zum Erfolg trägt auch bei, dass TP-Link mit Omada ein zentrales Management-System anbietet, dass es erlaubt, nicht nur Access Points, sondern auch Router und Switches unkompliziert, flexibel und skalierbar zu verwalten. Omada sorgt mit einem Controller für Software-Defined-Networking (SDN) – also die automatische Bereitstellung von Netzwerkdiensten und die automatische Verteilung der Daten über Gateways, Switches und Access Points.

Das funktioniert sowohl in Umgebungen mit hoher Benutzerdichte (wie Schulen), als auch in Umgebungen, in denen Roaming innerhalb des Firmen-WLANs im Vordergrund steht - wie Einzelhandel, Logistik, Hotellerie oder im Gesundheitswesen. Hier kommen die Omada-Mesh-Technologie und die Unterstützung von 802.11k und 802.11v (Seamless) zum Tragen, womit drahtlose Verbindungen zwischen Access Points für eine größere Reichweite und nahtloses Umschalten auf den Access Point mit dem optimalen Signal gewährleistet sind.

Das vollständig zentralisierte Cloud-Management und die Zero-Touch-Bereitstellung – also die Selbstkonfiguration zusätzlicher Netzwerkkomponenten – sorgt für einen unkomplizierten Betrieb auch aus der Ferne. Eine integrierte KI-Technologie optimiert, durch automatische Kanalauswahl und Regulierung der Sendeleistung benachbarter Access Points, die Abdeckung und Netzwerkstabilität. Auftretende Netzwerkprobleme lassen sich in der Cloud-Management-Konsole analysieren. Diese unterstützt dabei durch Vorschläge zur Optimierung. Im Normalbetrieb sorgt ein benutzerfreundliches Dashboard jederzeit für schnellen Überblick zu Netzwerkauslastung und Bandbreitenverteilung.

Erfolg durch Partnerschaft

Für Partner interessant ist, dass sie im Rahmen des Partnerprogramms von TP-Link nicht nur einen guten Support mit deutschen Ansprechpartnern bekommen, sondern auch eine umfassende Unterstützung durch den Distributor KOMSA erhalten.

Reseller und IT-Dienstleister kommen zudem in den Genuss der Vorteile einer Zusammenarbeit mit einem weltweit etablierten, channel-fokussierten Unternehmen, welches eine breiteProduktpalette im Wi-Fi-Bereich verfügt. Dadurch ist TP-Link bei neuen technischen Entwicklungen, derzeit etwa Wi-Fi 6, immer einer der Vorreiter.

Informieren Sie sich noch heute, wie Ihr Unternehmen von einer Partnerschaft mit TP-Link und der Unterstützung durch KOMSA profitieren kann – entweder im Erklärvideo oder auf der KOMSA-Webseite. Sichern Sie sich als TP-Link-Partner 20 Prozent Nachlass auf ausgewählte Business-Router und als einer der 30 ersten neu angemeldeten Partner zudem zusätzlich zu vielfältigen Marketing-Maßnahmen ein exklusives Vermarktungspaket.