Wie kann man das boomende Gaming-Business ins eigene Geschäftsmodell gewinnbringend integrieren? Wie vermarktet man Gaming an seine Kunden? Welche B2C und B2B Ansätze gibt es? Wie erfolgt die technische Umsetzung? Wie sehen die Best Practices aus?

Auf all diese Fragen will Technologieprovider Also Antworten geben. Dazu hat das Unternehmen für interessierte Partner am 17. November 2022 ab 10:00 Uhr ein kostenloses Gaming Solutions Webinar unter dem Motto "Level-up your Business" angesetzt.

Die Teilnehmer sollen bei der Online-Veranstaltung Impulse erhalten, wie sie ihr Business mit attraktiven Gaming-Angeboten anreichern können. Sie lernen das konkrete Gaming-as-a-Service-Angebot der Also-eigenen Gaming-Plattform Sora Stream kennen und erfahren Konkretes über die Einsatzbereiche und Zielgruppen.

Spiele zum as-a-Service-Preis

Also bietet hier 300 Spiele zum Abo-Preis. Diese können in Echtzeit über Mobiltelefone, Tablets, Computer und Smart TVs gestreamt werden. Auf diese Weise können Reseller mit einem monatlichen as-a-Service-Preis für die Gaming Seats rechnen und optimal von der steigenden Nachfrage in diesem vielversprechenden Markt profitieren. Zudem lassen sich durch eine Analyse des Spielverhaltens die spezifischen Bedürfnisse der Nutzer in Bezug auf Soft- und Hardware genau ermitteln. Grundlage dafür, Bundles und maßgeschneiderte Angebote für die User zu entwickeln.

Nähere Informationen zum Gaming Solutions Webinar sowie das Anmeldeformular gibt es unter https://www.also.com/ec/cms5/de_1010/1010/services/solutions-services/also-solutions-gamingplace-webinar/index.jsp.

