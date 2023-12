Also ist der größte Arbeitgeber in Soest - und will das auch bleiben. Das hat das Unternehmen heute bekannt gegeben. "Unser Dank gilt der Stadt, die uns sehr engagiert in der Entscheidungsfindung unterstützt hat," sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. "Wir freuen uns, hier auch weiterhin langfristige Perspektiven für junge Erwachsene und Familien bieten zu können. Sie finden bei uns Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem internationalen Konzern und ausgezeichnete Karrierechancen im Umfeld modernster Technologien."

Stadt und Wirtschaftsförderung Soest begrüßen die Entscheidung erwartungsgemäß. "Also hat eine lange Tradition in unserer Stadt und gehört in die Region", sagt so Eckhard Ruthemeyer, Bürgermeister der Stadt Soest. "Aber neben der Herkunft bietet das Unternehmen auch sehr viel Zukunft. Deshalb freuen wir uns umso mehr über diese Entscheidung. Sie stärkt unseren Status als attraktiver Wirtschaftsstandort."

Im Sommer hatte Also den Aufbau eines paneuropäischen Netzwerks und die optimale Nutzung von Infrastrukturen angekündigt. Die etwas vage Ankündigung sorgte für Verunsicherung über die Zukunft einzelner Also-Standorte. Klar wurde immerhin, dass die 2024 auslaufenden Mietverträge für das Lager in Wünnenberg-Haaren und das Bürogebäude in Soest nicht mehr verlängert werden sollen.

Für den Standort Soest war geplant, zwei kleinere Gebäude anzumieten, die eine flexiblere Nutzung erlauben. Die Belieferung der Kunden sollte künftig über "andere inländische Standorte sowie aus benachbarten europäischen Staaten" erfolgen. Die Pläne mussten allerdings noch mit dem Betriebsrat besprochen werden.

Allerheiligenkirmes

Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Schausteller die großen Fahrgeschäfte in engen Gassen Soests bekommen. Bereit zur Kirmes

Tom Brunner und Mike Raowski (beide Also) machen sich bereit für eine lange Kirmesnacht. Proviant

Also und Microsoft haben schon einmal Proviant für den Weg von der Tagesveranstaltung zur Kirmes bereitgestellt. Rundgang

Fabian Jänsch (Also) und Olena Gapon (Microsoft) beim traditionellen Kirmesrundgang. Föscheklopfen

Natürlich darf beim Kirmesrundgang das berühmte "Fröscheklopfen" nicht fehlten. Also CCO Mike Rakowski versucht sich hier an der Froschschleuder. Meisterin

Unangefochtene Meisterin im Fröscheklopfen wurde Olena Gapon (Microsoft). Thomas Jank (ChannelPartner) kann hingegen nur Sprüche klopfen. Kirmesstimmung

In der Brauerei Christ ist mit Axel Böhme (Office Partner), Sabrina Hoefs (Also), Thomas Jank (ChannelPartner), Janet Spacey (Spacey PR) und Amanuel Dag (Context) schon richtig Kirmesstimmung. Einladung

Hartmut Husemann (HP) freut sich über die Kirmeseinladung von Jürgen Brumbauer (Also). Also und TP-Link

Alexander Bruchhage (Also) mit Dennis Klune (TP-Link). Gut behütet

Sabrina Hoefs (Also) hat beim nasskalten Kirmeswetter eindeutig die beste Kopfbedeckung gewählt. Kirmesexpertise

Für Ivonne Schlottmann (Canon, rechts) ist die Kirmes ein Heimspiel. Ihre Kollegin Susanne Besau kann von dieser Expertise nur profitieren. Feierkompetenz

Geballte Feierkompetenz, vertreten durch Sofia Springer (DreiMeister) und der gut gelaunten Also-Truppe mit Felix Böving, Catherine Brown, Andreas Wellie, Manuela Stratmann, David Kimet und Vanessa Lentze. Kirmesveteranen

Die Kirmesveteranen Oliver Gorges (ITscope) und Thomas Jell (Anker) treffen sich nicht zum ersten Mal auf der Allerheiligenkirmes. Stark vertreten

D-Link ist mit Patrick Sychra, Philipp Waloßek und Gunther Thiel stark auf der Kirmes vertreten. Marktforschung

Ob die neuesten Context-Zahlen für Hartmut Husemann (HP, rechts) Grund zum feiern sind, weiß natürlich Context-Makrtforschungsexperte Amanuel Dag.

Jetzt lobt das Also-Management die "hervorragende Ausbildung, die an den Schulen sowie der Fachhochschule Südwestfalen geboten wird" und hofft darauf, für seine Tätigkeiten am Standort Soest in den Bereichen Cloud und Künstliche Intelligenz an den Bildungseinrichtungen kompetenten und motivierten Nachwuchs zu finden.

Unklar war zunächst, ob sich der Distributor in Soest auf Büros beschränken will, oder ob die Logistik auch dort bleibt beziehungsweise ein welchem Umfang das Lager aus Wünnenberg-Haaren in Soest fortgeführt wird. Auf Anfrage von ChannelPartner hat das Unternehmen jedoch mitgeteilt: "Also bleibt mit Büro und Logistik am angestammten Standort in Soest. Hier findet auch kein Umzug statt. Lediglich eine Verkleinerung der Büro-Fläche ist geplant, da aufgrund der äußerst flexiblen Mobile-Work-Konditionen, die Also ihren Mitarbeitern bietet, der Platzbedarf nicht mehr so hoch ist."

