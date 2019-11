Ein Bankenkonsortium aus acht Banken unter Führung von BNP Paribas, Deutsche Bank, Helaba und UniCredit hat dem Distributor und Technologie-Provider Also eine neue revolvierende Kreditlinie über 300 Millionen Euro eingeräumt.

Damit nutzt Also die aktuell attraktiven Finanzierungskonditionen am Markt bei einer Laufzeit von fünf Jahren. "Diese neu zugesagte Kreditlinie über 300 Millionen Euro und das große Interesse der Banken sind ein deutliches Signal des Vertrauens unserer Finanzpartner in die Solidität, Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", meint Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding. Man erhöhe damit den finanziellen Spielraum im Hinblick auf die strategische Neuausrichtung der Gruppe sowie weiteres Wachstum auch durch potenzielle Zukäufe.

Also erweitert damit auch das bereits existierende Finanzierungskonzept, bestehend aus bilateralen Kreditlinien, Factoring, dem operativen Cashflow sowie langfristigen Schuldscheindarlehen.