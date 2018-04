32 Nationen spielen diesen Sommer in Russland um die Fußballkrone. Fast so viele namhafte Hersteller konnte Distributor und IT-Dienstleister Also für seine aktuelle Fußballpromotion "Goal for Gold" gewinnen. Insgesamt gibt es Sachpreise im Wert von 14.000 Euro zu gewinnen.

Die Aktion läuft in zwei Zeiträumen, aktuell vom 1. April bis 31. Mai 2018 und dann parallel zum Fußballgroßereignis vom 14. Juni bis 15. Juli 2018.

Bei Neukunden gilt ein Umsatz-Einstiegslevel von 10.000 Euro. Bestandskunden müssen eine Umsatzsteigerung von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreichen, um einen der Preise abräumen zu können.

Hauptpreise im Wert von 2.500 Euro

Die vier umsatzstärksten Partner gewinnen jeweils einen Hauptpreis im Wert von 2.500 Euro. Das kann beispielsweise beim Paket Europa das Set "Der Grillmeister" sein, welches einen Weber Gasgrill Genesis II, ein Grillsteinset mit Gewürzen und Anzündern, eine Grillschürze, ein Grillset und ein großes Fanpaket mit über 100 Fanartikeln enthält. Zusätzlich werden unter den Fachhändlern, die ihr Umsatzziel erreicht haben, weitere acht Sachpreise im Wert von jeweils 500 Euro verlost.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Herstellerpartnern, Produkten und Preisen stehen auf der Aktionsseite www.also.de/goalforgold zum Abruf bereit. Anmeldungen sind ab sofort möglich.