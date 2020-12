Neu im Portfolio von Distributor Also Deutschland sind die Produkte der oberfränkischen Active Key GmbH & Co. KG, Hersteller von professionellen Eingabegeräten mit Fokus auf die Entwicklung von Tastaturen und Mäusen in hygienekritischen Bereichen.

So ermöglichen die vollständig abwisch- und desinfizierbaren Eingabegeräte der MedicalKey-Serie eine sichere Flächendesinfektion bei höchstem Eingabekomfort, verspricht Also. Die moderne Tastentechnologie verfügt über eine schützende Silikonmembran, die das flache, ergonomische Profil der mechanisch geführten Tasten konturgetreu abdeckt.

Umfangreiches Sortiment

Darüber hinaus bietet Active Key eine Vielzahl an Tastaturen und PC-Mäusen für die professionelle Dateneingabe, die sich durch optimale Bedienbarkeit, leichten Tastenanschlag, ein perfektes Tastengefühl und den Anspruch an Vielschreiberanwendungen auszeichnen. Neben unterschiedlichen Größen und Ausführungen, gibt es sie wireless oder kabelgebunden, geschützt und ungeschützt, beleuchtet oder unbeleuchtet, ohne und mit integriertem Touchpad oder Trackball.

Auch programmierbare Tastaturen, Stand-Alone Chipkarten- und Magnetkarten-Lesegeräte sowie Tastaturen mit integriertem Magnet- oder Chipkartenleser sind im Angebot. Das Produktportfolio beinhaltet Lösungen für den Einsatz in den Bereichen Hygiene, Medizin, Industrie, PoS, Banken und Office.

Ab sofort finden Also-Reseller das umfangreiche Active Key-Portfolio im Online-Shop des Distributors.