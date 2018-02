Über seinen Cloud-Marketplace bietet ALSO ab sofort auch Zugriff auf die IT-Service-Automatisierungsplattform MSPComplete von BitTitan. MSPComplete wurde laut Anbieter als "Geschäftsprozessplattform für Organisation, Optimierung und Automatisierung von Services im Zuge wiederholbarer, skalierbarer und rentabler Operationen" entwickelt. Damit richtet es sich insbesondere an IT-Dienstleister, die ihre Kunden beim Weg in die Cloud und dem Betrieb von Diensten in der Cloud unterstützen.

Kern des in Europa nun über den ALSO Cloud-Marketplace verfügbaren Angebots ist MigrationWiz. Damit lassen sich unterschiedliche Cloud-Workloads mit einer Lösung migrieren. So können E-Mail-Konten und Daten von nahezu jeder Quelle zu fast jedem Ziel übertragen werden, verspricht der Anbieter. Während der Migration lässt sich die Bandbreite kontrollieren. Außerdem kann eine Migration auch unterbrochen und später fortgesetzt oder in Teilen wieder zurückgenommen werden. Ein den Anforderungen auch großer Unternehmen genügendes Audit-Logging soll Vertrauen schaffen und macht den Migrationsvorgang überprüfbar.

Webinar zur Markteinführung von BitTitan

ALSO-Fachhandelspartnern stellt sich BitTitan am 27. Februar von 16 bis 17 Uhr im Rahmen eines kostenlosen Webinars vor. Darin wird auch auf die Cloud-Besonderheiten in der EU und Deutschland eingegangen. Anmeldungen sind auf der Übersichtsseite für Webinare bei ALSO möglich.

Mit nach Leistungsumfang gestaffelten Preisen zwischen 20.000 und 100.000 Euro pro Monat richtet sich BitTitan mit MSPComplete eher an große Service-Provider. Daneben lassen sich aber zumindest in den USA beim Anbieter auch unabhängig von der Gesamtplattform Lizenzen für die Migration bestimmter Dienste erwerben. Die sind dann wesentlich günstiger und liegen zum Beispiel für die komplette Migration eines Nutzers in die Cloud bei 15 Dollar oder für die Migration einer Mailbox bei 12 Dollar. Über den ALSO Cloud-Marketplace bekommen Reseller hierzulande nun die Möglichkeit, MigrationWiz passgenau und gestaffelt zu vermarkten.

Cloud-Migrationen im Microsoft-Umfeld

Die Tools von BitTitan eigenen sich besonders für Cloud-Migrationen im Microsoft-Umfeld, wenn Outlook, Office 365 und SharePoint genutzt werden sollen. Außerdem helfen sie beim Betrieb von Office 365 und Microsoft Azure durch kontinuierliche Überprüfung der Funktionsweise (HealthChecks).

Auch darin unterscheidet es sich von Mitbewerbern wie ShuttleCloud und YippieMove, die sich hauptsächlich auf den Import und die Migration von Mail-Konten konzentrieren, oder andererseits Wettbewerbern wie Cloud FastPath, die sich vorrangig um die Migration von File-Servern und vergleichbaren Datenbeständen kümmern. Daneben bietet BitTitan seine Dienste über eine EU-Cloud beziehungsweise eine Deutschland-Cloud an, was bei Wettbewerbern ebenfalls nicht selbstverständlich ist.

Leistungsumfang von MSPComplete

ALSO-Partnern hilft MSPComplete dem Distributor zufolge zudem, isolierte IT-Dokumentationen zu standardisieren und zu zentralisierten, einzelne Aufgaben mit Benchmarks zu versehen, zu verteilen und zu überwachen sowie Unternehmensprozesse zu automatisieren. All das steigere Konsistenz, Effektivität und Skalierbarkeit.

"Immer mehr Unternehmen wechseln zur Cloud, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Was BitTitan zu bieten hat, ist dabei die ideale Ergänzung für Dienstleister, um einen besseren Überblick zu erhalten und die Konsistenz ihrer Dienstleistungserbringung zu steigern", so Michael Gericks Senior Vice President Consumptional Business bei ALSO International Services.

Bereits früher dieses Jahr hatte ALSO eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Unternehmen SimplySo vereinbart. Das bietet eine datenlose SaaS-Interaktionsschicht für SharePoint an. Damit bekommen KMU eine mobile und einfach bedienbare Benutzeroberfläche. Sie soll Effizienz und Attraktivität der Zusammenarbeit mittels SharePoint verbessern. Auch das Angebot von SimplySo kann über den ALSO Cloud-Marketplace bestellt werden.

