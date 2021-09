Das Workplace-as-a-Service-Angebot der Also Deutschland GmbH bietet Fachhändlern eine einfache, flexible und skalierbare Möglichkeit, die Arbeitsplätze ihrer Klientel mit modernster IT auszustatten. Für WaaS spricht zudem die Wiederverwendung der Altgeräte im Rahmen der Kreislaufwirtschaft.

Hardware und Software können im Abo-Modell mit einer flexiblen Laufzeit ab 12 Monaten abgeschlossen und mit Hardware-Versicherung, Cloud-Backup, Support und Finanzierung ergänzt werden. Die Verwaltung erfolgt zentral über den Cloud Marketplace des Soester Distributors.

Sämtliche Leistungen, wie Hardware, Software, Cloud-Services und das Finanzierungsangebot inklusive Bonitätsprüfung, kommen aus einer Hand und werden durch das eigene Angebot der Partner ergänzt. Nach erfolgreicher Prüfung und Vertragsabschluss erhalten die Partner ihre Sofortprovision für die gesamte Laufzeit. Das Risiko bei einem Mietausfall liegt beim Finanzdienstleister.

Refurbishing nach Laufzeitende

Wenn der Endkunde nach der Laufzeit die alten Geräte zurücksendet, werden die Datenträger zertifiziert gelöscht, sodass keine Daten rekonstruiert werden können. Anschließend werden die Geräte zur Wiederverwendung aufbereitet.

Robert Granich, Head of Device as a Service Europe bei Also: „Mit dem Switch vom Hard- und Software-Anbieter zum WaaS-Anbieter und damit zum Managed Service Provider haben Reseller die Chance, ihr Business weg von einmaligen Projekten hin zu wiederkehrenden Umsätzen mit Bestandskunden und somit zukunftsorientiert zu gestalten.“

Reseller können ihren Wunschtermin für eine persönliche Beratung mit dem WaaS-Team online auf der neuen WaaS-Landingpage von Also buchen. Dort finden sich auch ausführliche Informationen zum Ablauf, Kontaktdetails und vieles mehr rund um das WaaS-Angebot.