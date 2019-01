Wer seinen Kunden neben Produkten, Dienstleistungen und Lösungen auch Finanzierungsmöglichkeiten anbieten kann, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Ein neues Online-Tool der Also-Tochter Also Financial Services GmbH soll Resellern nun die Erstellung von Leasing- und Mietangeboten erheblich erleichtern.

Mit Hilfe des neuen Tools können Also-Reseller in wenigen Schritten ihren Kunden passgenaue Finanzierungsangebote unterbreiten. Laut Also wurde bei der Entwicklung besonderer Wert darauf gelegt, dass die Bedienung einfach und intuitiv erfolgt, aber gleichzeitig größtmögliche Flexibilität zulässt. Reseller können auf Knopfdruck aus dem Also-Online-Shop heraus ihren kompletten Warenkorb in das Finanzierungstool übertragen und je nach Wunsch ein Leasing-, Miet- oder Mietkaufangebot für ihre Kunden erstellen.

Außerdem haben Reseller die Möglichkeit, die Angebote in frei editierbaren Feldern mit Fremd-Hardware, Software und auch eigenen Einmalservices und monatlichen Dienstleistungen beispielsweise aus Wartungsverträgen anzureichern. Einmalgebühren der Fachhändler, wie für Transport, Installations- und Einweisungsservice können ebenfalls in das Vertragswerk eingebunden werden. Nach einem kurzen Bonitätscheck des Kunden kann der Reseller den fertigen Vertrag an den Kunden zur Unterschrift weiterreichen.

Raus aus der Preisdiskussion

Der Mietvertrag ist laut Also so flexibel gestaltet, dass es für den Endkunden möglich ist, die Mietobjekte gegen Anpassung der Rate während der Vertragslaufzeit auszutauschen und zu verändern. "Das neue Also Financial Services Tool verleiht dem Reseller sehr viel Flexibilität und versetzt ihn in die Lage, für eine Komplettlösung aus Hardware, Software, Einmalservices oder auch monatlichen Services einen Vertrag mit nur einer Rate darzustellen", erläutert Stephan Klusmann von der Also Financial Services GmbH. Damit sei er im Markt weniger vergleichbar, komme aus der Preisdiskussion heraus und erziele eine hervorragende Kundenbindung.

Gedacht ist das Tool für Reseller, die ihren Kunden Leasing- und Mietoptionen unterbreiten wollen, aber insbesondere auch für Managed Service Provider, die ihre Dienste in den juristisch geprüften Mietvertrag flexibel mit einfließen lassen möchten. Für Fachhändler, die regelmäßig Leasingoptionen nutzen oder gar als Kern ihres Geschäftsmodells einsetzen, gibt es die Möglichkeit, das Tool unter eigenem Namen und mit eigener Corporate Identity (CI) auch außerhalb des Onlineshops individualisiert zu nutzen.