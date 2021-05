Die Soester Also Deutschland GmbH hat den Kick-Off für die Aktion „United by Football“ bekanntgegeben, die gemeinsam mit Herstellerpartnern wie BeQuiet, Samsung, Zotac und anderen ausgerichtet wird. Phase Eins der „Umsatz-Reise“ für die Reseller-Partner begann bereits am 10. Mai 2021 und läuft bis 5. Juni 2021.

Phase 1 – 1.500 Euro-Ziel erreichen

Die Teilnehmer befeuern einen fiktiven Heißluftballon, der sie im übertragenen Sinne zum Event-Auftakt nach Rom bringen soll. Um dabei zu sein, muss in der Zeit vom 10. Mai bis 5. Juni 2021 die Umsatzhürde von mindestens 1.500 Euro durch den Verkauf von gekennzeichneten Aktionsartikeln überwunden werden. Sobald das geschafft ist, geht die Reise los und die Chancen auf die Gewinne kommen immer ein Stückchen näher.

Phase 2 - Tippen bis nach Wembley

Erfolgreiche Teilnehmer der ersten Phase können dann in der nächsten Runde weiter ihr Glück versuchen und sich quer durch Europa tippen. Über die Spielstätten Rom, Baku, München oder St. Petersburg heißt das Motto nun „Tipp & Win“ bis zum Finale nach London.

Nähere Informationen und die Anmeldemöglichkeit zur Aktion „United by Football“ stehen unter diesem Link für Wiederverkäufer von Also bereit.