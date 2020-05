Mit einer neuen Funktion im Onlineshop der Also Deutschland GmbH können ab sofort Reseller, die gebrauchte, aber noch funktionstüchtige Hardware ihrer Kunden zum Ankauf anbieten, ohne die gewohnte Einkaufsumgebung des Also Shops verlassen zu müssen.

auch lesenswert: Mit gebrauchter Hardware gegen den Klimawandel

Die Webinstore AG, seit 2013 ein Teil der Also Gruppe, bringt ihre langjährige Erfahrung und Expertise ein, um diesen Service zu ermöglichen. Der Ablauf ist für Reseller denkbar einfach und wird im Also Online-Shop bei den Shopping Tools unter „IT-Ankauf“ aufgerufen. Dort kann einesofortige Preisindikation für Business-Notebooks und Business-PCs ausgewählter Marken per Formular angefordert werden.



„Für uns stand direkt fest, dass wir unsere CTV nicht einem Virus zum Opfer fallen lassen wollten“, bekräftigt Simone Blome-Schwitzki, Chief Customer Officer bei Also Deutschland.

Die Lobby der virtuellen CTV ist dem industriellen Ambiente des ursprünglich geplanten Veranstaltungsorts Areal Böhler in Düsseldorf nachempfunden.

Auch die Keynote von Also-Konzernchef Gustavo Möller-Hergt zur virtuellen CTV kommt nur von der Konserve, enthält aber durchaus nachdenkliche Passagen.

Die Aussteller können sich an virtuellen Ständen präsentieren. Auch Data-Center-Spezialist Vertiv ist vertreten.

Webinare und Vorträge wie hier von Samsung ergänzen das Programm.

In der Also Area informiert der Konzern über die eigenen Services.

Poetry-Slammer Patrick Salmen sorgt für "Aftershow"-Unterhaltung.

Schräger Abschluss der ersten virtuellen CTV: Der Online Messe Song "In 10 Tagen virtuell" von Martin O.

Alternativ können auch individuelle Anfragen zu Ankaufspreisen von TFT-Displays und Smartphones bestimmter Marken an die Spezialisten von Webinstore unter dieser Mailadresse gerichtet werden. Innerhalb von 48 Stunden erhält der Reseller ein passendes und attraktives Angebot, verspricht Also.

Verbesserte Ökobilanz durch Refurbishing

Mit dem Verkauf der alten IT reduzieren Reseller nicht nur die Anschaffungskosten ihrer Kunden für neue Hardware, sie können darüber hinaus auch eine sorgenfreie, fachgerechte Entsorgung und zertifizierte Datenlöschung anbieten. Außerdem wird die Ökobilanz des Kunden verbessert, da die bisher genutzte IT nach der Wiederaufbereitung dem Gebrauchtmarkt zugeführt wird.

Lesetipp: Gebrauchtsoftware im Fachhandel

Als einer der größten Refurbisher Deutschlands sei Webinstore der professionelle Channel-Partner für den Aufkauf, die Wiederaufbereitung und -vermarktung von IT-Produkten, wirbt Also weiter. Die lückenlose Sicherheit der Daten auf den angekauften Geräten vom Transport bis zur zertifizierten Datenlöschung und Anonymisierung werde garantiert und in einem Report dokumentiert.