In der Woche nach Allerheiligen herrscht in Soest Ausnahmezustand: Die Allerheiligenkirmes macht sich in den engen Gassen der Soester Altstadt breit. Bis weit zurück ins 14. Jahrhundert reichen die Wurzeln des Jahrmarkts.

Auch bei Also hat die Kirmes Tradition: Auch dieses Jahr stürzten sich die Also-Mitarbeiter mit ihren Fachhandels- und Herstellergästen in den Kirmestrubel. Dabei durften auch die obligatorischen Stopps an den Ständen der Soester Likörspezialitäten Bullenaugen und Dudelmänner nicht fehlen.

Nach den hochprozentigen Kirmesrundgängen wurde im Also-Zelt bei der Brauerei Christ weiter gefeiert. Hier sorgte der Überraschungsgast Oli P. für Stimmung.