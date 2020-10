Remote ist gekommen, um zu bleiben. Gerade jetzt, wo sich unser Verständnis von Zusammenarbeit wandelt und Unternehmensprozesse tiefgreifend verändert, ist es von entscheidender Bedeutung, Cyberangriffe in enger Zusammenarbeit von Netzwerk- und Securityteams zu verhindern. Aus diesem Grund ist Cybersecurity einer der Schwerpunkte des Also Cloud Marketplace (ACMP). Mit Cisco Umbrella, der cloudbasierten Netzwerk-Security und -Intelligenz, die jedes Gerät an jedem Ort schützt, können Reseller ihren Kunden jetzt flexiblen, schnellen und effektiven Schutz vor Bedrohungen bieten.

Cisco Umbrella kombiniert eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen in einer Anwendung. Das Programm blockiert nicht nur Malware, Phishing und unangemessene Inhalte, es isoliert auch Botnets, bevor sie Schaden anrichten können. So können Mitarbeiter im Homeoffice und beim Roaming schnell und einfach geschützt, der direkte Internetzugang an Unternehmensstandorten gesichert und die Nutzung von cloudbasierten Anwendungen kontrolliert werden, ohne dass weitere Geräte erforderlich sind. Durch die Bündelung einer Vielzahl von Sicherheitsdiensten in der Cloud bietet der Einsatz von Umbrella Kunden größere Flexibilität, höhere Transparenz und konsistente Umsetzung der Maßnahmen.

Netzwerktransparenz ist auch das Ziel von Cisco Stealthwatch. Es nutzt maschinelles Lernen (ML), um Kundennetzwerke mit Hilfe von Telemetriedaten aus ihrer eigenen Infrastruktur zu überwachen. So können komplexe Bedrohungen erkannt, rasch Gegenmaßnahmen ergriffen sowie kritische Daten durch eine intelligente Netzwerksegmentierung geschützt werden.

Cisco Umbrella nutzt das Global Network, Ciscos eigene Cloud-Infrastruktur, und setzt Sicherheitsrichtlinien auf der DNS-Schicht des Internets ohne zusätzliche Latenzzeit um. Damit ist jedes Gerät weltweit innerhalb von Minuten geschützt. Da die Anwendung vollständig cloudbasiert ist, muss weder Hardware installiert noch Software gewartet werden; gleichzeitig kann sie ohne administrativen Aufwand immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.

Cisco nimmt eine Querschnittsanalyse aller weltweiten Internet-Aktivitäten vor und beobachtet, wie Angriffe inszeniert werden, bevor sie tatsächlich stattfinden. Dadurch können Aktivitäten, die eine potenzielle Bedrohungen darstellen, entdeckt und identifiziert werden, oft sogar bevor Anbieter von Endpoint-Anti-Malware und Netzwerk-Firewalls sie als bösartig erkennen. Umbrella blockiert Internetverbindungen zu bösartigen Bereichen über jeden Port, jedes Protokoll oder jede Anwendung. Innerhalb des Netzwerks kann jedes Gerät zur Bereitstellung von Umbrella verwendet werden. Die Software lässt sich auch problemlos in das Cisco-SD-WAN integrieren, um Netzwerke und den direkten Internetzugang zu sichern. Außerhalb des Netzwerks ist sie für Laptops mit Windows, MacOS, ChromeOS und Apple-Endgeräte verfügbar, die unter iOS 11.3 oder höher laufen. (dpa/rw)