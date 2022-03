Bereits Anfang des Jahres war klar: Es wird in diesem Jahr keine Also-Hausmesse Channel Trends + Visions (CTV) hier in Deutschland geben (ChannelPartner berichtete). Stattdessen plante der Konzern für den 19. Mai 2022 ein "hybrides Event" in der polnischen Hauptstadt Warschau.

Nun hat Also die Plattform für die Registrierung zur CTV unter www.alsoctv.com freigeschaltet. Der Vor-Ort-Anteil des angekündigten hybriden Formats wird allerdings nur einem kleinen Personenkreis offenstehen: Die Veranstaltung in Warschau ist den internationalen Herstellerpartnern und Kunden aus Polen vorbehalten. Die Reseller aus den einzelnen Ländern können dann online an einer Live-Übertragung teilnehmen. Dabei entscheidet jede der 25 Also-Landesgesellschaften selbst, ob eine regionale Vor-Ort-Veranstaltung am Nachmittag organisiert wird. Angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen werde es in Deutschland wohl bei einem rein virtuellen Event bleiben, schreibt Also auf Nachfrage von ChannelPartner.

Keynote von Gustavo Möller-Hergt

Fokusthemen der Hausmesse in Warschau sollen Nachhaltige IT und XaaS sein. Die Teilnehmer erwartet die Keynote von Konzernchef Gustavo Möller-Hergt, ein Gespräch mit Wendy Mars, Präsident EMEAR bei Cisco, sowie zwei international besetzte Panel-Diskussionen. Ergänzt wird die Agenda durch weitere Präsentationen aus den teilnehmenden Ländern zu Themen wie Virtualisierung und 3D Druck, IoT-Anwendungen für Partner oder IT-Infrastruktur der Zukunft.

Die Teilnahme an der virtuellen Ausgabe der CTV ist kostenlos. Man freue sich über alle Teilnehmenden, die gemeinsam die Zukunft des Channels gestalten wollen, heißt es von Also.

