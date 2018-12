Die Also Deutschland GmbH hat sich für den Vertrieb der virtuellen Telefonanlagen DeutschlandLAN Cloud PBX von der Telekom AG und Digital Phone von O2, einer Marke der zum spanischen Konzern gehörenden Telefónica Deutschland Holding AG, entschlossen. Mit den Cloud-Produkten aus dem Bereich Netzvermarktung wird der Cloud Marketplace um eine weitere Produktkategorie ergänzt.

Die DeutschlandLAN Cloud PBX der Telekom ist eine virtuelle Telefonanlage für Unternehmen aller Größenordnungen. Sie kombiniert Telefonie, Internetzugang und Telefonanlage mit IP-Technologie aus der Wolke. Die Abrechnung erfolgt nach tatsächlich genutzten skalierbaren Leistungen, die individuell zusammengestellt und berechnet werden.

Digital Phone von Telefónica soll die komplexen und wartungsintensiven herkömmlichen Telefonanlagen ersetzen, die in Unternehmen bisher viel Platz in Anspruch genommen haben. Die Cloud-basierten Telefonanlagen sind mehrfach redundant in deutschen Rechenzentren gehostet und über breitbandige Internetanbindungen erreichbar. Neben einer großen Funktionsvielfalt setzt Digital Phone auf eine faire Abrechnung, wie etwa mit einer Deutschland-Flat oder dem inkludierten Update Service. Weiterhin können zur flexiblen Anpassung monatlich Lizenzen hinzu- oder weggebucht werden.

"Die Aufnahme der marktführenden Lösungen von Telekom und Telefonica in unserem Cloud Marketplace ist ein Meilenstein", verkündet Simone Blome-Schwitzki, Sprecherin der Geschäftsführung bei Also Deutschland. "Über den Cloud Marketplace bedienen unsere Systemhaus- und Fachhandelspartner eine sehr hohe Zahl an Seats. Jetzt können sie die virtuellen Telefonanlagen direkt mit vertreiben und somit ihr Angebot zukunftsweisend und kundenbindend erweitern."

Nähere Informationen zum Also Cloud Marketplace und den dort angebotenen Produkten sind über den Link zum Distributor abrufbar.