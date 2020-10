Greenbone Networks und Also haben eine Distributionsvereinbarung unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung bietet Also mit dem Greenbone Security Manager (GSM) nun eine automatisierte Schwachstellen-Management-Lösung an. Sie identifiziert Sicherheitslücken, bewertet deren Risikopotenzial und gibt Empfehlungen, wie sie sich beheben lassen. Dazu überprüft GSM automatisch alle an das Netzwerk angeschlossenen Geräte auf Grundlage von 84.000 automatisierten Schwachstellentests. Greenbone Networks kann bereits auf über 50.000 Installationen seiner Technologie bei Kunden in über 200 Ländern verweisen.

Der Distributor sieht das Angebot von Greenbone als wichtige Ergänzung zu den bisher vorherrschenden, reaktiven Security-Lösungen. "Mit den Soft- und Hardware-Lösungen für Schwachstellen-Analyse und -Management von Greenbone ergänzen wir den Also Security Circle nicht nur um ein wichtiges neues Segment, wir bieten unseren Resellern damit auch erhebliches Service- und Cross-Selling-Potenzial", erklärt Marc Hövelmann, Regional Lead CoC Cybersecurity DACH bei Also Deutschland.

"Mit unserer Cyber-Resilience-Lösung decken wir Schwachstellen in der IT-Infrastruktur auf, um es dem jeweiligen Unternehmen zu ermöglichen, durch präventive Abwendung von Cybervorfällen geschäftsfähig zu bleiben", ergänzt Greenbone-CEO Jan-Oliver Wagner. "Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Lösungen nun über den Also Cloud Marketplace anbieten zu können."

In den vergangenen Jahren arbeitete Greenbone mit ADN und Exclusive Networks zusammen. Es zielte mit Hardware-Produkten und Virtual Appliances eher auf große Unternehmen, die Vulnerability Management als Baustein einer Cyber-Resilienz-Strategie betrachten. Entsprechende Technologie war aufgrund ihrer Komplexität im Betrieb und den Kosten vor allem Großunternehmen vorbehalten.

Zusammenarbeit von Greenbone mit ADN und Firmalyzer

Bereits seit Mai bieten die Security-Spezialisten aus Osnabrück über ADN jedoch auch die zusammen mit dem Bochumer VAD entwickelte Greenbone Managed Service Plattform (GMSP) an. Damit sollte die Technologie für Unternehmen aller Größen erschwinglich werden. Durch die Kooperation mit Also wird diese Strategie fortgesetzt. Voraussichtlich wird Greenbone seine Produkte mittelfristig auch über die ab für 1. November auch für Deutschland angekündigte Subskriptions-Plattform X-OD von Exclusive Networks anbieten.

Seit kurzem arbeitet Greenbone auch mit dem auf die Absicherung von integrierten Systemen, spezialisierten Startup Firmalyzer zusammen. Darüber können neben Schwachstellen in IT-Netzwerken auch solche in IoT-Netzwerken identifiziert werden. Ziel ist es, Sicherheitslücken zu schließen, bevor Cyberkriminelle sie ausnutzen. Erreicht werden soll dies durch eine gemeinsame Lösung der beiden Firmen für Industriekunden die damit künftig umfassende Vulnerability Scans in IT- und IoT-Netzwerken durchführen können.