Das im August 2022 angekündigte und begonnene Rückkaufprogramm von Aktien der Also Holding ist nun abgeschlossen worden. Wie der Konzern mitteilt, wurden insgesamt 568 716 Aktien zum Durchschnittspreis von 172,51 Schweizer Frankenzurückgekauft. Das entspricht 4,4 Prozent des aktuell im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.

Letztes Jahr war Also von einem Rückkaufvolumen von bis zu 100 Millionen Euro ausgegangen. Dieser Rahmen wurde mit einem Rückkaufsbetrag von insgesamt 99,99 Millionen Euro nahezu komplett ausgeschöpft.

Incentivierung und Übernahmen

Die Also Holding unter Führung von CEO Gustavo Möller-Hergt will die Aktien wie angekündigt für Treasury-Zwecke, die Finanzierung von Akquisitionen sowie die langfristige Incentivierung des Managements verwenden (ChannelPartner berichtete). "In Anbetracht der hervorragenden Erfolgsbilanz und der Wachstumschancen des Unternehmens ist Also eine der besten Investitionen", meint dazu der Also-Chef.

Durch den Erfolg des nun abgeschlossenen Rückkaufprogramms schließt Möller-Hergt weitere Programme nicht aus: "Daher legen wir möglicherweise einen weiteren Aktienrückkauf auf", kündigt der CEO an.

