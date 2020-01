Also baut sein 3D-Druck-Lieferprogramm weiter aus. Neben den professionellen 3D-Druckern von HP, die bereits seit 2017 bei Also zu haben sind, führt der Konzern nun auch Produkte von DWS, Leapfrog und Sculpto. Damit will das Unternehmen eine größere Bandbreite bei der additiven Fertigung abdecken und damit unterschiedliche komplette Workflows in der Additiven Fertigung bis hin zum fertigen Produkt abdecken.

Mit den professionellen 3D-Druckern von DWS und Leapfrog sowie dem preiswerten Modell von Sculpto bietet der Technologie Provider neben der HP Multi Jet Fusion Technologie damit ein breites Spektrum von Geräten für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke.

Die 3D-Drucker des italienischen Herstellers DWS wurden speziell für den Einsatz im Schmuck- und Dental-Bereich sowie für die spezifische Herstellung einzelner Produkte und Prototypen entwickelt. Sie verwenden das laserbasierte Schichtbauverfahren (SLA) und arbeiten mit einer breiten Palette von selbst entwickelten Materialien und eigener Software. Also vertreibt in Deutschland unter anderem den DWS Dental-Drucker DFAB einschließlich der Materialien, mit denen Zahnersatz in weniger als 20 Minuten hergestellt und gleich eingesetzt werden kann.

Weitere Vertriebspartnerschaften geplant

Die Leapfrog FDM-Drucker arbeiten nach einem anderen Prinzip: Die beiden Druckköpfe können in verschiedenen Modi unabhängig voneinander betrieben werden und auch mit mehreren Materialien parallel arbeiten. Also führt das das Modell Bolt Pro des niederländischen Herstellers im Lieferprogramm in Europa. Die Käufer der professionellen DWS- und Leapfrog-Produkte sollen dabei auch von der Fachexpertise, die im Also European Center of Competence für 3D Printing gebündelt sind, profitieren.

Nutzer des kleinen und sehr einfach zu bedienenden Sculpto-Druckers wiederum können Objekte bis zur Größe eines Fußballes in vielen unterschiedlichen Farben und Formen ohne besondere Vorkenntnisse schnell und unkompliziert über eine eigene App in 3D drucken.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding, kündigt für dieses Jahr noch weitere Aktionen in diesem Segment an: "Wir werden auch in diesem Jahr weiter in dieses spannende Thema investieren und neue Partner an Bord holen", bekräftigt er. Man stärke damit das "langfristige Engagement in diesem wichtigen Wachstumsbereich".

