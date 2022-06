Ab sofort können Also-Reseller die Lösungen VoxelDance Additive und VoxelDance Tango für die Vorbereitung von 3D-Druckdaten vertreiben. Die Lösung Additive steht für industrielle Technologien wie SLM, SLA, SLS und DLP. Es deckt die Bereiche Rapid Prototyping, Kunststoff- oder Metallzahnmedizin, Schmuck, Gesundheitswesen sowie Industrieformen ab. Mit VoxelDance Tango wird die LCD/DLP- Umgebung angesprochen, die insbesondere im Konsumenten-Marketing und in der Kunststoffzahnmedizin verbreitet ist.

Das Erfolgsrezept von VoxelDance ist die Verbesserung von Apps durch Algorithmen. Die Lösungen haben sich in den letzten Jahren sowohl bei Druckerherstellern als auch bei Endverbrauchern bewährt, was dem Unternehmen einen schnell wachsenden Marktanteil in der Branche bescherte, erklärt Also.

ParaMatters präsentiert eine Plattform für DMCP (Digital Manufacturing Control Processing). Sie konzentriert sich auf die digitale, industrielle Mengen-Fertigung und bietet Materialmanagement mit integrierter Design- und Topologie-Optimierung, additive Software mit additivem Workflow und Inspektionsfunktionen, die eine geschlossene Prozesskette für Design und additive Fertigung bieten. Damit sollen Fabriken neue Möglichkeiten erhalten, um bessere Produkte herzustellen.

Die Zielgruppen reichen von der Zahnmedizin über die Luft- und Raumfahrt bis hin zum Anlagen- und Maschinenbau. Die Plattform kann individuelle Produkte integrieren, mit denen digitale Unternehmen mit modularen Software-Bausteinen wachsen können. Jedes Produkt kann eigenständigen genutzt und bei Bedarf in das DMCP-Framework integriert werden.

Gespräche mit 3Yourmind

Die geplante Einbindung der Agile PLM Software von 3Yourmind soll Unternehmen dabei helfen, druckbare AM-Teile aus bestehenden Teilekatalogen zu identifizieren sowie Technologie- und Materialempfehlungen für die Druckproduktion zu liefern. Die Plattform schlägt AM-Anwendungsfälle auf der Grundlage von leicht verständlichen Teilebewertungen und Qualifizierungs-Angaben vor. Damit erspart sie bis zu 80 Prozent Zeit für die Identifizierung von AM-Anwendungsfällen und den Aufbau der Bauteilbibliothek, wirbt Also.

"Der 3D-Druck ist in einem neuen Entwicklungsstadium angekommen", sagt Stefan Mannhardt, European Solution Business Manager 3D Printing bei Also. "Unser umfassendes Portfolio, das von der Datengenerierung über die Fertigung bis zur Nachbearbeitung reicht, zeigt den Reifegrad der Technologie. Die unbestrittenen Vorteile in Puncto Flexibilität, Schnelligkeit und Nachhaltigkeit werden eine deutlich intensivere Nutzung vorantreiben."