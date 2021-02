Seit Beginn der Pandemie steigt die Nachfrage nach Videokonferenzprodukten stetig, wobei der Schwerpunkt auf kleinen und mittleren Videokonferenzräumen auf Basis von Microsoft Teams liegt, teilt Distributor Also mit. Hersteller Bose Professional, mit Hauptsitz in USA, könne mit einer Vielzahl von Produkten aufwarten, die für unterschiedliche Größen von Konferenzräumen skalierbar sind. Die Bestellung ist ab heute möglich.

So ist etwa das All-in-One-Konferenzgerät Bose Videobar VB-1 USB Microsoft-Teams-zertifiziert und lässt sich an die bestehende Netzwerkinfrastruktur anschließen. Außerdem kann es nahtlos in die Cloud-Dienste von Drittanbietern wie Microsoft Teams, Google Meet, Zoom und andere integriert werden. Dank ferngesteuerter Verwaltungs- und Konfigurationsmöglichkeiten könne das Gerät einfach eingesetzt und zu administriert werden – unabhängig davon, ob es sich um ein einzelnes Gerät oder um bis zu tausend Geräte handelt, die in Konferenzräumen auf der ganzen Welt installiert sind, wirbt Also für die Lösungen des neuen Partners.

„Beim Collaboration-Geschäft kann Also eine ihrer absoluten Stärken nutzen, nämlich die Kombination von Software, Hardware und Vorkonfiguration in unseren eigenen Lagerzentren", sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG. „Wir haben ein exzellentes Portfolio für die Anforderungen der Remote World und sind überzeugt, dass die Kunden nach dem anfänglichen Ansturm im Jahr 2020 nun nach professionellen, qualitativ hochwertigen Remote-Arbeitsumgebungen suchen.“

„Deshalb erwarten wir schon jetzt eine hohe Nachfrage nach Bose Professional Produkten, wobei die Videobar VB1 besonders stark nachgefragt wird“, so der Also-CEO weiter. „Unser Team ist bereit, genau die richtigen Lösungen für unsere Reseller zu entwickeln, damit die Endkunden in einer vernetzten Welt effizient und reibungslos arbeiten können.“

„Bose Professional freut sich über die Partnerschaft mit Also für den Vertrieb unserer Conferencing-Produkte in Europa“, erklärt Hans Vereecken, Sales Manager EMEA bei Bose Professional. „Unsere Conferencing-Lösungen bringen die Benutzerfreundlichkeit und die Audioqualität von Bose in Unified Communications. Heutzutage arbeiten Menschen von jedem Ort aus, und mit dem Netzwerk von Also können wir dem Markt die Lösungen bieten, die es braucht um jedes Meeting besser machen, egal wo man arbeitet.“