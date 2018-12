Recro wurde 1992 in Zagreb gegründet, der Distributor vertreibt IT-Produkte von Brother, HP, Epson, Acer, Lenovo, LG, Microsoft, Sophos, Veeam und anderen namhaften Herstellern. 2017 hat Recro 39 Millionen Euro umgesetzt. 2018 gewannen die Kroaten den "Microsoft Croatia Partner of the Year"-Award für außergewöhnliche Leistungen bei der Entwicklung des Partner-Channels für Microsofts Cloud-Technologien, wie Azure.

Über seine Tochter System One offeriert Recro verschiedene IT-Services, darunter Unterstützung der Reseller bei Ausschreibungen, technischer Support bei der Auswahl und Konfiguration von IT-Systemen sowie Hilfestellung bei der Migration in die Cloud.

Mit der Übernahme des Distributors aus Zagreb verfolgt Also das selbst gesteckte Ziel, in jenen europäischen Ländern eine führende Marktposition einzunehmen, in denen das Unternehmen aktiv ist: DACH, Frankreich, Benelux, Slowenien, Kroatien und Polen sowie in allen Ländern des Baltikums und Skandinaviens.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG, begründet die Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf den südlichen Balkan: "Die Übernahme des Distributionsgeschäfts von Recro ist ein Meilenstein, unsere Präsenz in der osteuropäischen Adria-Region auszubauen. Recro legt speziellen Wert auf professionellen Support - ein Thema, das uns ebenfalls sehr am Herzen liegt, denn die Anforderungen an die Implementierung komplexer IT-Lösungen wachsen."

Die Übernahme von Recro durch Also soll Anfang Januar 2019 vollendet sein.

