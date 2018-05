Viele Jahre war die Jahrhunderthalle in Bochum Austragungsort für die Also-Hausmesse CTV. Nächstes Jahr zieht die Messe um nach Düsseldorf. Mit etwas Wehmut und mit einer großen Hausmessenparty hat Also und die Messebesucher Abschied von der ehemaligen Gebläsehalle des Bochumer Stahlwerks genommen.



Also nimmt mit einer rauschenden Party Abschied von der Bochumer Jahrhunderthalle.

Charmantes Event-Personal weist den Weg zum Essen.

Alexander Baudson (Sophos), Patrick Schindler (Canesco) und Tobias Klementz (Artada) genießen den lauen Frühlingsabend vor der Bochumer Jahrhunderthalle.

Saskia van der Kraaij (ChannelPartner), Dragan Davidovic (MSI) und Andreas Bortoli (Systemhaus Neumeier) sind auch nach einem langen Messetag noch frisch.

Volker Hagen (Synaxon) mit Henning Meyer (MR Systeme) und Michale Frey (Freyraum).

Patricia Gieseke (ProReServ) und Jörg Kartschewski (HP) unterhalten sich nicht nur über Ducker-Supplies.

Andreas Raum (Freyraum) und Michael Schickram (Schickram IT) tauschen sich über die Besonderheiten des Systemhausgeschäfts in der Oberpfalz aus.

Frank Werner (HPE) und Reiner Schwitzki (Also).

Andreas Rosa (StarTech), Anja Müller (Mercateo), Kevin Peacock (StarTech) nehme einen kleinen Abschiedstrunk auf die Jahrhunderthalle.

Bei der letzten Also-CTV-Party in der Jahrhunderthalle heizt die Band nochmals ordentlich ein.

CTV-Stammgäste aus dem Schwabenland: Jonathan Ostertag und Gerhard Losch (beide Losch).

Die Messegäste genießen sommerliche Temperaturen Mitte April.

Michael Frey (Freyraum) und Torsten Seiferth (Media-Saturn) haben sich mit Fritten eingedeckt.

Die Also-Prominenz mit Simone Blome-Schwitzki (Also), Markus Werner (Droege Group), Joachim Streitberg (Also) und Reiner Schwitzki (Also).

Die Jahrhunderthalle diente einst als Gebläsehalle für das Stahlwerk Bochumer Verein.

Für Jan Hendrik Berlin, Michael Müller und Wolfgang M. Berlin von der City Fernsehen Audio- Video-Vetriebs-GmbH aus Unna ist die CTV in Bochum fast ein Heimspiel.

Alte junggebliebene Bekannte aus Also-Straubing-Tagen: Roland Franze (Parallels) und Simone Lindlbauer (Also).

Graziella Castiglione-Markovic und Marius Lage (beide Also).

Gelenkige Tanzeinlage für die Partygäste.

Die Fotobox ist immer ein beliebtes Gimmick.

Symantec ist nicht nur Spezialist für Security: Auch bei Lochkrapfen ist der Hersteller ganz weit vorne.

Verena von Oertzen (Medium), Michael Vorberger (Samsung) und Deniz Üstün (E-Systems).

Saskia van der Kraaij (ChannelPartner), Dirk Obendorf (Logitech), Alex Kaufinger (Ergotron) und Anja Frauenstein (Logitech).

Adieu Jahrhunderthalle und auf Wiedersehn bei der CTV 2019 in Düsseldorf!