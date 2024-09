Also setzt bei der neu formierten Führungsriege auf langjährige Channel-Erfahrung und Sales-Verantwortung. Die vierköpfige Geschäftsleitung soll nun den "Sales-Turbo zünden" wie es sich der neue Sprecher der Geschäftsleitung und Also-CEO Wolfgang Krainz erhofft. Er ist von der Schlagkraft des neuen Geschäftsführerteams überzeugt: "Mit diesen Neubestellungen verstärken wir uns massiv in Sales und Operations", betont der Also-CEO.

Krainz steht der Spitze des Führungsquartetts. Er ist somit maßgeblich für profitables Wachstum des Unternehmens verantwortlich. Mike Rakowski, der als Chief Customer Officer bisher das Deutschlandgeschäft leitete, wird künftig eine internationale Aufgabe übernehmen. Rakowski wechselt als ausgewiesener Experte im Bereich Cloud und Office-Systeme in eine zentrale Position im Ausbau des Commercial-Bereichs als Also Group Sales Direktor Working Place. "Wir danken Mike für die erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre und sind sehr froh, dass wir ihn für diese Aufgabe auf Gruppenebene gewinnen konnten", bekräftigt Krainz.

Langjährige Konzernerfahrung

Neben Krainz vervollständigen Stefan Blome, Thorsten Sauerland und Markus Werner die Geschäftsleitung. Blome und Sauerland verantworten Commercial bzw. Consumer Sales in unterschiedlichen Produktkategorien. Stefan Blome ist als Also-Eigengewächs seit 14 Jahren im Unternehmen und leitete zuletzt das gesamte Solutions Business. Künftig fokussiert er sich als Mitglied der Geschäftsführung auf den Verkauf von Hybrid Infrastructure, Cybersecurity, Software- und Plattform-Lösungen, wie den Also Cloud Marketplace oder IoT.

Thorsten Sauerland verfügt über 28 Jahre Erfahrung bei Also und ist so bestens vertraut mit den Anforderungen, die sich in der Vertriebszusammenarbeit mit bedeutenden Herstellern im Also-Ökosystem tagtäglich stellen. Er wird künftig als Geschäftsführer den Vertrieb sämtlicher Herstellerpartner in den Produktkategorien Working Place, Gaming, Peripherals und Components leiten.

Markus Werner, weiterhin Head of Monitoring und bereits seit 2013 in Projekten für die Also Gruppe tätig, übernimmt als Geschäftsführer den Bereich Operations. Um die schlagkräftige Sales-Organisation optimal zu unterstützen, sind bei ihm als Chief Operations Officer der Gesellschaft, neben Logistik und Personal, auch die Bereiche Reporting und Tracking gebündelt.

