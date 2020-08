Die Also Deutschland GmbH setzt jetzt das Post Checkout- und Track & Trace-Programm der ParcelLab GmbH für ihre Versand- und Tracking-Informationen im Online-Shop ein. Resellern verspricht der Distributor „proaktiv Informationen über sämtliche Lieferereignisse“ bereitzustellen. Das neue Track & Trace Tool ist bereits in Betrieb.

Durch die neue Lösung profitieren Reseller von mehr Transparenz und Übersichtlichkeit nach dem Checkout und während der Versandphase. Alle relevanten Infos zum Fortschritt der Aufträge präsentieren sich auf einer im Shop eingebetteten Seite, so dass der Reseller jederzeit detaillierte Informationen über alle Packstücke eines Auftrags abrufen kann.

Ebenfalls werden sämtliche zugehörigen Lieferscheine in einer Übersicht dargestellt und der aktuelle Status prominent angezeigt. Für jedes Packstück sieht der Reseller die vollständige Statushistorie. Auch ein direkter Link zur Sendungsverfolgung des jeweiligen Versanddienstleisters steht zur Verfügung.

Lesetipp: Also bietet DigiCert-Lösungen an

Auf Wunsch erhält der Also-Kunde die für ihn wichtigen Statusinformationen per E-Mail. So können für die Versandbestätigung, eine Abholerinnerung für den Paket-Shop oder etwa die Zustellinformation entsprechende Benachrichtigungen aktiviert werden. Auch im Falle des Versands im Namen Dritter (VIND) kann der Reseller die Infos zum Lieferstatus erhalten und so den Endkunden kontaktieren, um etwaige Retouren zu vermeiden. Diese Mails sind optional und können jederzeit aus- oder eingeschaltet werden.

White-Label-Service für Fulfillment-Partner

Also bietet seinen Fulfillment-Partnern den ParcelLab Post Checkout-Service zudem als White-Label-Dienstleistung für die Integration in ihre Online-Shops an. Hierbei kann der Händler die Customer Journey in der Versandphase mitgestalten, indem er mit allen Informationen zur Lieferung in den E-Mails an Endkunden mit eigenem Branding auftritt. Mit Zusatzinfos zu Zubehör sowie Links zum Shop oder etwa zu Erklär-Videos könne er so die Kontaktfrequenz und Kundenbindung steigern, teilt der Distributor mit.

Ein Rollout des ParcelLab White-Label-Service ist dank der bereits vorhandenen Infrastruktur und der Expertise von Also in kürzester Zeit möglich. Für weitergehende Fragen und Informationen steht das Also E-Business Team unter diesem E-Mail-Link zur Verfügung.