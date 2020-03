Die ordentliche Generalversammlung der Also Gruppe genehmigte den Geschäftsbericht 2019 sowie alle Anträge des Verwaltungsrates und erteilte dessen Mitgliedern sowie der Konzernleitung die Entlastung. Weiter stimmten die Aktionäre der achten Dividendenerhöhung in Folge zu. Die Dividende von 3,25 Schweizer Franke pro Aktie wird ab Montag, den 30. März 2020, aus Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer ausgezahlt. Die Entscheidung der Dividendenerhöhung ist Beweis des Vertrauens der Aktionäre in die Stärke und Belastbarkeit des Unternehmens.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates Peter Athanas, Walter P. J. Droege, Rudolf Marty, Frank Tanski, Ernest-W. Droege und Gustavo Möller-Hergt wurden für ein weiteres Amtsjahr bestätigt. Zudem wurde Herr Gustavo Möller-Hergt als Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Ernst & Young AG, Zürich, wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 gewählt.

Das Unternehmen ist sehr gut aufgestellt für die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und Opportunitäten des Marktes. Die dafür bestimmenden Faktoren sind die klare Strategie und ihre konsequente Umsetzung, die motivierten Teams, das vielfältige Ökosystem, die guten Ergebnisse des Jahres 2019, die deutliche Verbesserung des Cashs und der Abschluss der revolvierenden Kreditlinie.



Wo einst Edelstahl geschmiedet wurde, feiern heute die Also-Mitarbeiter mit ihren Gästen.

Nikolai Laubstein (Also), Dragan Davidovic (MSI) und Imad Kurdi (Kosatec) bei ihrer persönlichen CTV-Düsseldorf-Premiere.

Armin Weiler (ChannelPartner) beglückwünscht Katja Neumann zu ihrem neuen Job beim Data-Center-Spezialisten Vertiv.

Vor der Halle hat Also eine Reihe von Food Trucks aufgefahren.

Reger Andrang beim Currywurst-Truck.

Bei Also wird die Nachwuchsarbeit groß geschrieben: Die Azubis Christopher Michael, Benjamin Schmitz, Maximilian Sack und Sophie Drepper lernen am Praxisbeispiel, dass Abendveranstaltungen für den Channel extrem wichtig sind.

Simone Blome-Schwitzki und Hermann Scharl (beide Also) haben sich auch in den Party-Trubel gewagt.

Von der Eifel an den Rhein: Astrid Christ, Christian Meisenburg und Markus Blesius vom Greimerather Systemhaus SoftExpress.

Schnell noch ein Foto aus der Fotobox, damit die Erinnerungen an die lustige Party nicht verblassen.

Stefan Mannhardt (Also) ist auch der Meinung, dass seine Kollegin Grazielle Castiglione-Markovic einen der schönsten Namen des Channels hat.

Irgendwo zwischen Software und Hardware angesiedelt: das Microsoft-Bier.

Julia Hannemann, Elena Parigi, Isabel Hannemann und Bernice Kraus (alle 4Brain) machen sich um die Frauenquote auf der CTV-Party verdient.

Kicker geht immer!

Roland Kastner (Fujitsu / PFU) ist bei Daniela Ossege (Also) gut behütet.

Simone Blome-Schwitzki freut sich, dass Sabrina Hoefs (beide Also) wieder eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt hat.

Die tanzwütigen Also-Partner kommen bei der Band voll auf ihre Kosten.

Victor Choi und Timo White (beide LG).

Thomas Kalusa (Kyocera) mit Daniel Müller (MS Elektronik).

Die berühmte Also Donut-Wand ist auch von Bochum nach Düsseldorf mit umgezogen.

Ingrid Beller-Hoßfeld, Rudolf Ehrmanntraut und Uwe Becker (alle Also) mit Monique Grünrock (EOS) und Stefan Mannhardt (Also).

Richard Schneider (LG), Christel Kronwald (Also) und Raffael Merkader (Also Austria) wissen, was sich in Düsseldorf gehört und haben daher Altbier geordert.

Das neu formierte Vertiv-Vertriebsteam mit Katja Neumann, Tanja Angermaier, Edgar Hiller und Joachim Fischer.

In beachtlicher Mannschaftsstärke angereist: Andreas Bortoli, Hans Peter Janßen, Volker Lehnert und Lars Dorner vom ERP-Spezialisten C-entron.

Drei Damen vom Fach: Lilli Kos (Vogel), Janet Spacey (Spacey PR) und Andrea Volkhardt (Lancom).

Michael Schwartz (MSE) und Oliver Gorges (COP Software).

Harte Kerle: Holger Rucka (Rucka Büromaschinen), Heiko Böhm (XPoint), Christian Amberg (AH Computerbusiness), Hans Christian Asemissen (Also) und Eberhard Bunge (Privatier) trotzen den aufgefrischten Temperaturen im Außenbereich.

Armin Weiler (ChannelPartner) mit Reiner Schwitzki (Also).

Bis zum 20. März 2020 verzeichnete Also ein Umsatzwachstum von elf Prozent. Das Unternehmen bestätigt aus aktueller Sicht das Jahresziel für 2020. Gründe für diese Einschätzung sind:

die Wiederaufnahme der Produktion in China

die vorliegenden Bestätigungen von Warenlieferungen für März und April 2020

ein höherer Bedarf an IT Hardware, Software und Services durch Home-Tätigkeiten wie Homeoffice oder Homeschool

das Also-Ökosystem, das eine breite und robuste Basis für unser Geschäft darstellt, mit unterschiedlichsten Kundengruppen, Ländern, Kanälen und Produktkategorien. Dadurch hat beispielsweise die Verlagerung von Umsätzen des Retails in eTail keine weitreichenden Auswirkungen

Lesetipp: „Virtueller Branchentreff“ CTV

Gustavo Möller-Hergt, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der Also Holding AG, erklärt: "Seit Anfang Januar 2020 verfolgen wir intensiv die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Ziel ist es, Kunden, Partner und Mitarbeiter zu schützen gleichzeitig Bestände und Lieferketten zu sichern, um unsere Kunden zu beliefern und die Prognose für 2020 zu erreichen. Die IT Branche erhält durch Corona einen weiteren Wachstumsschub. Darüber freuen wir uns, gleichzeitig wissen wir aber, dass die eigene Gesundheit und die der Familie, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung ebenso wichtig sind. Deshalb haben wir neben internen Massnahmen auch ein Programm für unsere Reseller aufgestellt, um schnell und unbürokratisch zu helfen."