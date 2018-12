Die Also Holding AG gibt zusammen mit der Mehrheitsaktionärin der polnischen ABC Data S.A., der MCI Euroventures, ein Übernahmeangebot für die ABC Data S.A. ab. Nach Zustandekommen des Angebots und Zustimmung der Regulierungsbehörden wird die ALSO Holding AG den gesamten Geschäftsbetrieb der ABC Data S.A. übernehmen.

ABC Data S.A. ist in sechs osteuropäischen Ländern aktiv und erzielte 2017 einen Umsatz von 4,635 Milliaren Polnischer Zloty, das ist umgerechnet eine Milliarde Euro. Mit der der Übernahmen von ABC möchte die Also Holding AG ihre Marktstellung in Osteuropa stärken und das eigene Solution- und Service-Geschäft strategiekonform entwickeln.

Deswegen hat der Broadliner mit MCI Euroventures, der Mehrheitsaktionärin der polnischen ABC Data S.A., eine Vereinbarung zur Abgabe eines gemeinsamen öffentlichen Übernahmeangebots für alle sich im Publikum befindlichen Aktien der an der Warschauer Börse kotierten ABC Data S.A. unterzeichnet.

Ziel des öffentlichen Angebots ist es, 100 Prozent der ABC Data-Aktien zu erwerben, wobei sich 60,7 Prozent bereits indirekt im Besitz der MCI Euroventures befinden. Vorbehältlich des Zustandekommens des Angebots und der Zustimmung der Regulierungsbehörden wird die Also Holding AG den gesamten Geschäftsbetrieb der ABC Data S.A. übernehmen und weiterführen. Das Übernahmeangebot steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Durch die Übernahme des Geschäftsbetriebs der ABC Data S.A. und den Schulterschluss mit dem bestehenden Geschäft in Polen entsteht der führende Anbieter für IT Ausrüstung und Unterhaltungselektronik im polnischen Markt. Zudem stärkt die Also-Gruppe ihr bestehendes Geschäft in Litauen und wird neu in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Rumänien und Ungarn präsent sein.

Mit den bestehenden Aktivitäten der ABC Data S.A. im Bereich von IT-Gesamtlösungen strebt die Also Holding AG den Ausbau ihres margenstarken Solutions-Geschäfts an. Mit der ABC Data-Plattform wird das Unternehmen zudem neu via Cloud in der Lage sein, ihren Kunden verbrauchsabhängige IT-as-a-Service-Leistungen über den Also Cloud Marketplace anzubieten.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der Also Holding AG, kommentierte: "Teil unserer Strategie ist es, die Marktposition in Märkten ohne beherrschende Stellung zu stärken. Zudem haben wir die klare Absicht, das traditionelle transaktionale Geschäft weiter auszubauen, den Umsatzanteil des Solutions-Geschäfts zu erhöhen und das hochattraktive Service-Geschäft mit unserem Cloud Marketplace zu ermöglichen. Die Akquisition von ABC Data S.A. erfüllt unsere strategischen Kriterien. In Polen werden wir die Nummer eins und in fünf weiteren osteuropäischen Ländern ein führender Marktteilnehmer sein. Die Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer Wachstumspläne." (dpa/rw)