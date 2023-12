Mit der Channel, Trends + Visions (CTV) war Also der letzte der drei großen Distributionskonzerne, der vor der Pandemie noch eine große, zentrale Hausmesse abhielt. Nach der Corona-Zwangspause und einem Roadshow-Format in diesem Jahr, kehrt Also nun zu einer zentralen Veranstaltung zurück.

Bereits bei der letzten Station der Also-CTV-Roadshow in Soest im November hatte Also-CCO Mike Rakowski schon durchblicken lassen, dass man wieder mit einer zentralen CTV anstelle einer Roadshow plant: "Wir konnten nicht unsere gesamte Palette zeigen", erklärte Rakowski. Auch habe es Stimmen seitens der Handelspartner und Hersteller gegeben, die sich wieder eine große CTV wünschen (ChannelPartner berichtete).

Als Austragungsort hat sich Also das ehemalige Industrieareal "The Frame" in direkter Rheinnähe ausgesucht. Unter dem Motto "Leading the Way" will der Technologie-Provider dann die ganze Bandbreite seiner Herstellerpartner, ihrer Produkte sowie seines eigenen Lösungs- und Service-Portfolios präsentieren. Die komplette Ausstellungsfläche soll konkreten Anwendungen und Best Practices gewidmet sein. Alle Redner werden dann ihre Beiträge maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der Kunden-Zielgruppen, insbesondere Verkäufer und Techniker, ausrichten.

Größte ITK-Hausmesse

Also will als "kompetenter und erfahrener Guide" die Partner dabei unterstützen, neue Geschäftsfelder zu entwickeln und Impulse für das Business von morgen und übermorgen zu setzen. "Unsere Partner dürfen auf die größte ITK-Hausmesse in Deutschland gespannt sein", verspricht Fabian Jaensch, Regional Lead Marketing DACH bei Also. Die Location biete in weitläufigen Hallen alle Möglichkeiten, die CTV kreativ und inspirierend auszugestalten. "Wir freuen uns schon darauf, unseren Besuchern gemeinsam ein fulminantes Programm anzubieten", bekräftigt Jaensch.

Zu einer gelungenen Hausmesse gehört natürlich auch eine passende Abendveranstaltung: Hier können Aussteller, Teilnehmer und Gastgeber direkt vor Ort in den Party-Modus wechseln. Registrierungen sind dann ab dem 1. Januar 2024 unter www.also.de/ctv möglich. Bis Ende Januar gewährt Also einen Frühbucherrabatt.

