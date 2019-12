Nachdem sich nach Tech Data auch Ingram Micro vom Konzept einer großen Hausmesse verabschiedet hat, ist Also der letzte Broadliner, der mit der Channel Trends+Visions (CTV) eine solche Veranstaltung im Programm hat. Bei Also spricht man nun von "Deutschlands größter ITK-Fachhandelsmesse".

Die CTV 2020 wird am 27. März auf dem Areal Böhler stattfinden. Dazu hat Also nun die Informations- und Anmeldeseite alsoctv.de zur Messe freigeschaltet. Dort gibt es neben der Registrierungsoption erstmals die Möglichkeit, schon bei der Anmeldung die wichtigen Themen zu selektieren, um den Messebesuch effizienter zu planen.

Wer sich bis 31. Januar 2020 für die Veranstaltung registriert, kann einen "Early Bird"-Frühbucherrabatt in Anspruch nehmen. So kostet das Messeticket nur 19 statt 29 Euro pro Person (zzgl. MwST). Also Bonus Club Mitglieder können die Teilnahmegebühr mit Bonuspunkten begleichen.