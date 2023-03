Nun ist die Katze aus dem Sack: Nachdem in Herstellerkreisen schon seit einigen Monaten gemunkelt wurde, dass es womöglich 2023 wieder eine Also-Hausmesse geben könnte, hat der Distributor nun ein neues Event-Format für die Channel, Trends & Visions (CTV) verkündet.

Allerdings verabschiedet sich Also von einer großen, zentralen Veranstaltung. An die Stelle soll eine Roadshow mit vier Stationen treten. Unter dem Motto "Leading the way" will Also gemeinsam mit Herstellern die Reseller erreichen. An den einzelnen Stationen sollen so Lösungen präsentiert werden, wie die Channel-Partner neue Technologien, Services und Geschäftsmodelle erfolgreich für sich nutzen können.

Mike Rakowski, CCO bei Also, freut sich, mit der neuen der Also CTV "on the road und regional vor Ort" zu sein. "Mit 'Leading the Way' verfolgen wir das Ziel Impulsgeber, Berater und Begleiter für unsere Partner zu sein. Wir zeigen, wie wir die wichtigsten ITK-Trends Channel-gerecht umsetzen und wie wir gemeinsam das zukünftige Business erfolgreich realisieren werden", erklärt er.

Hamburg macht den Auftakt

Den Auftakt macht eine Veranstaltung in Hamburg am 27. Juni 2023. Im Rahmen dieses eintägigen Events finden Vorträge und Workshops statt, Technologien werden präsentiert, und ein Business-Lunch bietet Raum für Networking. Am 12. September macht die Roadshow dann Halt in Köln.

Zwei weitere Partner-Events finden rund um die beliebten Also-Veranstaltungen zum Gäubodenfest in Straubing am 17. August und zur Allerheiligen-Kirmes in Soest am 8. November statt. Hier gibt es tagsüber Vorträge, Präsentationen von neuen Technologien und Workshops, bevor es zur anschließenden Feier auf die jeweiligen Volksfeste geht.



Wo einst Edelstahl geschmiedet wurde, feiern heute die Also-Mitarbeiter mit ihren Gästen.

Nikolai Laubstein (Also), Dragan Davidovic (MSI) und Imad Kurdi (Kosatec) bei ihrer persönlichen CTV-Düsseldorf-Premiere.

Armin Weiler (ChannelPartner) beglückwünscht Katja Neumann zu ihrem neuen Job beim Data-Center-Spezialisten Vertiv.

Vor der Halle hat Also eine Reihe von Food Trucks aufgefahren.

Reger Andrang beim Currywurst-Truck.

Bei Also wird die Nachwuchsarbeit groß geschrieben: Die Azubis Christopher Michael, Benjamin Schmitz, Maximilian Sack und Sophie Drepper lernen am Praxisbeispiel, dass Abendveranstaltungen für den Channel extrem wichtig sind.

Simone Blome-Schwitzki und Hermann Scharl (beide Also) haben sich auch in den Party-Trubel gewagt.

Von der Eifel an den Rhein: Astrid Christ, Christian Meisenburg und Markus Blesius vom Greimerather Systemhaus SoftExpress.

Schnell noch ein Foto aus der Fotobox, damit die Erinnerungen an die lustige Party nicht verblassen.

Stefan Mannhardt (Also) ist auch der Meinung, dass seine Kollegin Grazielle Castiglione-Markovic einen der schönsten Namen des Channels hat.

Irgendwo zwischen Software und Hardware angesiedelt: das Microsoft-Bier.

Julia Hannemann, Elena Parigi, Isabel Hannemann und Bernice Kraus (alle 4Brain) machen sich um die Frauenquote auf der CTV-Party verdient.

Kicker geht immer!

Roland Kastner (Fujitsu / PFU) ist bei Daniela Ossege (Also) gut behütet.

Simone Blome-Schwitzki freut sich, dass Sabrina Hoefs (beide Also) wieder eine gelungene Veranstaltung auf die Beine gestellt hat.

Die tanzwütigen Also-Partner kommen bei der Band voll auf ihre Kosten.

Victor Choi und Timo White (beide LG).

Thomas Kalusa (Kyocera) mit Daniel Müller (MS Elektronik).

Die berühmte Also Donut-Wand ist auch von Bochum nach Düsseldorf mit umgezogen.

Ingrid Beller-Hoßfeld, Rudolf Ehrmanntraut und Uwe Becker (alle Also) mit Monique Grünrock (EOS) und Stefan Mannhardt (Also).

Richard Schneider (LG), Christel Kronwald (Also) und Raffael Merkader (Also Austria) wissen, was sich in Düsseldorf gehört und haben daher Altbier geordert.

Das neu formierte Vertiv-Vertriebsteam mit Katja Neumann, Tanja Angermaier, Edgar Hiller und Joachim Fischer.

In beachtlicher Mannschaftsstärke angereist: Andreas Bortoli, Hans Peter Janßen, Volker Lehnert und Lars Dorner vom ERP-Spezialisten C-entron.

Drei Damen vom Fach: Lilli Kos (Vogel), Janet Spacey (Spacey PR) und Andrea Volkhardt (Lancom).

Michael Schwartz (MSE) und Oliver Gorges (COP Software).

Harte Kerle: Holger Rucka (Rucka Büromaschinen), Heiko Böhm (XPoint), Christian Amberg (AH Computerbusiness), Hans Christian Asemissen (Also) und Eberhard Bunge (Privatier) trotzen den aufgefrischten Temperaturen im Außenbereich.

Armin Weiler (ChannelPartner) mit Reiner Schwitzki (Also).

Also hatte als letzter der großen Distributoren am Konzept der Hausmesse festgehalten. Die CTV 2020 fiel dann aber Corona zum Opfer und konnte nur noch virtuell stattfinden. Auch im Jahr darauf gab es dann nur eine Online- Veranstaltung. 2022 versuchte sich Also mit einem hybriden Format von Warschau aus. Die deutschen Partner blieben aber außen vor. Nun können die deutschen Reseller wieder in den direkten Kontakt mit ihren Also-Ansprechpartnern treten.

Auf jedem der vier CTV-Events liegt der Fokus auf den Themen Future IT-Infrastructure und Future Business Workplace. Dabei wollen Also und die Hersteller Lösungsszenarien für die vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen des Channels zeigen. Zudem will man Fragen wie CSP und MSP, was bedeutet das für mein Geschäft? Wie verwirkliche ich AI- oder IoT-Lösungen bei meinen Kunden? Ständig neue Umweltrichtlinien - wie bewerkstellige ich das mit meinem kleinen Team? Mit den Teilnehmern diskutieren. Weiter Informationen hält Also unter https://www.also.com/ec/cms5/de_1010/1010_ctv2023/1010/index.jsp bereit.

