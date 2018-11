Die Soester Allerheiligenkirmes ist ein ganz besonderes Volksfest: Schon 681 Mal findet in der Soester Innenstadt der Rummel statt, so ist es zumindest urkundlich belegt. Die Wurzeln der größten Altstadtkirmes dürften aber noch viel weiter zurückgehen.

Die Also-Kirmes-Geschichte reicht zwar nicht ganz so weit zurück, doch der Kirmes-Rundgang und die anschließende Party im Zelt am Wirtshaus Christ gehört längst zur liebgewonnenen Kirmes-Tradition.



Die 681. Allerheiligenkirmes in Soest macht sich für eine Million Besucher bereit.

Kein Kirmesrundgang ohne Fröscheklopfen: Katja Neumann (i3-Technologies) schlägt sich und die Frösche wacker.

Die zahlreichen Likörspezialitäten gehören auch zur Kirmes: Hier die berühmten "Bullenaugen".

Thomas Jank (ChannelPartner) und Maddalena Russo (Also Austria) beim Rummel-Bummel.

Etwas Kultur für die Gäste: Sabrina Hoefs (Also) streut beim Kirmes-Rundgang ein paar geschichtliche Grundlagen ein.

Für die Also-Mitarbeiter ist die Kirmes ein Highlight im Party-Kalender.

Das Gasthaus Christ ist das Basislager für die Also-Kirmes-Aktivitäten.

Hier wird nach den Rundgängen ausgiebig gefeiert.

Miriam Franke (WD/Sandisk) gehört schon zu den erfahrenen Kirmes-Besuchern, das weiß auch Felix Böving (Also).

Janet Spacey (Spacey PR) und Ulrike Foellmer (comTeam) sind mit Feuereifer und Feiereifer dabei.

Sylvia Lakämper (Epson) mit Also-Österreich-Chef Wolfgang Krainz.

Die Fahrgeschäfte werden in den engen Altstadtgassen aufgebaut.

Thomas Jank ChannelPartner mit Also-Geschäftsführer Andreas Ruhland.

Die Kirmes-Urgesteine Karina Schuch und Maria Graziella Castiglione-Markovic (beide Also).

Also-Chefin Simone Blome-Schwitzki mit Armin Weiler (ChannelPartner).

Wenn alle von den Kirmes-Rundgängen zurück sind, wird es voll im Gasthaus Christ.

Thomas Jell (Jell Consulting) und Oliver Gorges (COP Software) in Feierlaune.

Marc Riemen (Rieberg) mit Patrick Matzinger (Littlebit).

Die Also-Fläschen bleiben nicht lange voll.

Ivonne Schlottmann (Also) hat im Kirmesrummel endlich Sylvia Lakämper (Epson) entdeckt.

Auch der Druckerkanal ist mit Jürgen Volk (Vomatec) und Sven Osterholt (Office Partner) gut vertreten.

AV-Spezialistinnen unter sich: Martina Grüttner (Promethean) und Birte Kampmann (Medium).

Thomas Jank (ChannelPartner) und Ralf Brokinkel (Epson).

Der schnellste Snowboarder beim CP Race 2018, Victor Choi (LG), mit seinem Kollegen Kai Volmer.

Im Partyzelt wird noch lange gefeiert.

