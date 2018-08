Für die Straubinger ist das Gäubodenvolksfest "a Trumm vom Paradies", also ein nicht unerhebliches Stück des Paradieses. Und als guter niederbayerische Gastgeber ließ Also mit seiner Niederlassung in Straubing gerne Händler- und Herstellerpartner an diesem Stück teilhaben.



Die Supply-Chain funktioniert, sowohl bei Also als auch im Festzelt.

Das Wenisch-Festzelt ist die traditionelle Volksfestheimat für Also mit Händler- und Herstellergästen.

Simone Blome-Schwitzki (Also) feiert mit Sven Meyer (EDV-Partner Ingenieursgesellschaft für Informationstechnologie).

Sabine Hammer (Lenovo), hier mit Frank Müller (CNS), hat als ehemalige Also-Managerin schon hinreichend Volksfesterfahrung.

Sören Möckel und Sabrina Hoefs (beide Also) schaffen die Grundlage für einen langen Volksfestabend.

Andreas Ruhland (Also) und Jörg Schmidt (Toshiba) haben es sich im Festzelt Wensich, der traditionellen Also-Volksfestheimat, gemütlich gemacht.

Brotzeit ist die schönste Zeit des Tages! Dieser Meinung sind auch Volkhard Haupt und Frank Risken (beide Also).

Carolin Schlüter (CRN) und Armin Weiler (ChannelPartner) sind bereits erfahrene Volksfestgänger.

So wird in Straubing bis spät in die Nacht gefeiert.